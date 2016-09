İngiliz futbolcunun 15 Temmuz'da yaşadıkları!

İngiliz futbolcu Steven Taylor, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'de yaşadıklarını anlattı.

Amerikan Major Lig ekiplerinden Portland Timbers'a transfer olan Steven Taylor, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türkiye'de olduğunu ve yaşadıklarını anlattı.

31 yaşındaki oyuncu, 15 Temmuz günü Türkiye'ye bir transfer görüşmesi yapmak üzere geldiğini söylerken yaşadıklarını şöyle anlattı:

TAM TRANSFER OLACAKKEN...

"Tüm her şey yaşanırken oradaydım. Olayın başında, Türk cephesi bana bir teklifte bulundu. Ardından beni Türkiye'ye davet ettiler. Görüşmenin sonuna doğru neredeyse anlaşmaya varmıştık. Bir restauranta gittik. Her şey biz oradan ayrıldıktan sonra başladı... Önce telefonum çaldı ve arayan babamdı. Her şeyin yolunda olup olmadığını soruyordu. Neler olduğuna anlam veremedim açıkçası..."

MLS'İN EN FAZLA KAZANANI KAKA

HAİNLER YOLUNU KESMİŞ!

"Otele gidip cevap verecektim ama askerler geldi ve yolumuzu kestiler. Gitmemize izin vermediler. Yaşananlar olduça sinir bozucuydu ama Türk halkı her şeyi düzeltti. Ertesi gün otele dönebildim. Olaylardan bir gün sonra hayat normale dönmüş gibiydi. Çılgınca bir durumdu ama kendimi güvende hissediyordum."

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler