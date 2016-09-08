Talisca: "Benfica'ya gol atmak istiyorum"

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Talisca, A Spor'a konuştu.

Beşiktaş'ın yeni 'beyni' Anderson Talisca, A Spor'un sorularını yanıtladı. Brezilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica maçında eski takımına karşı gol atmak istediğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLUYUM"

Burada A Spor ile olmak çok güzel. Ailemle, yeni doğan bebeğimle beraber İstanbul'da çok güzel günler geçiriyorum. Beşiktaşlı olmaktan çok mutluyum. Aslında bu konularla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum, yeniden gündeme gelsin istemiyorum. Geçen sene gereksiz konuşmalar oldu. Kim suçlu, kim değil şu anda bunları konuşmak istemiyorum.

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"BEŞİKTAŞ'A BEN GELMEK İSTEDİM"

Benfica gibi büyük bir kulüpten Beşiktaş gibi başka bir büyük kulübe geldim. Tabi ki transfer süreci farklı oldu. Başka şeyler de olabilirdi transfer sürecinde ama bizi bu noktaya getirdi. Artık hem Benfica için hem benim için çıkmaz bir yola girdik ve ben Beşiktaş'a gelmek istedim. Kendi isteğimle buradayım ve burada olmaktan dolayı da çok mutluyum.

"ASIL MEVKİM 10 NUMARA"

Transferimi isteyen hocamızdı. İlk başta hocamızın gösterdiği, ihtiyacı olduğu yerde oynayacağım. Orada oynarken de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Daha çok gol attığım pozisyon 10 numara ve sevdiğim pozisyon… Kendimi daha iyi hissediyorum; hem gol açısından hem asistlerimle olsun. Takıma katkı yapabileceğime inanıyorum. Geride gol sayısı biraz daha düşebilir. Hocama teşekkür ettim beni buraya transfer ettiği için.

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"BENFICA'YA GOL ATMAK İSTİYORUM"

Benfica'da iki güzel sezon geçirdim. Benfica bana güvendi, beni transfer ettiler ama şu anda buradayım. Kesinlikle profesyonel düşünüyorum. Beşiktaş formasını ıslatmak için giyiyorum. Maçta elimden geleni yapacağım. Eğer gol atarsam da tabi ki sevineceğim. Sevinmek bu işin bir parçası. Gol attıktan sonra Beşiktaş futbolcusu olarak golümü kutlayacağım.