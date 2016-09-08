ARKADAŞINA GÖNDER Ve Sneijder golü hatırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Ve Sneijder golü hatırladı

Ve Sneijder golü hatırladı
Ve Sneijder golü hatırladı

Altı ay aşkın süredir G.Saray ve Milli Takımı’nda gol sevinci yaşamayan Sneijder, İsveç karşısında seriye son verdi

'ya 2018 Dünya Kupası elemelerinde İsveç deplasmanında altın değerinde puanı kazandıran Sneijder'in gol orucu bitti.. Sneijder attığı golle 1-1'lik beraberliği sağlamış ve zorlu İsveç deplasmanından takımının bir puanla dönmesini sağlamıştı. lı, bu golle 209 günlük suskunluğuna da son verdi. Galatasararay adına en son 10 Şubat'ta Akhisar deplasmanında ağları sarsan Sneijder, 22 maçtır gol sevinci yaşayamıyordu. Altı ayı geçen periyotta Cimbom'un lig, Avrupa ve hazırlık maçlarında suskun kalan Sneijder milli takım forması altında seriyi bozdu.

2018 Dünya Kupası finallerinde forma giyip milli takıma veda etmeyi planlayan Sneijder bu hedefine ulaşırsa futbol tarihinin de en çok forma giyen ismi olacak.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.