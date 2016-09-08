Ve Sneijder golü hatırladı

Altı ay aşkın süredir G.Saray ve Hollanda Milli Takımı’nda gol sevinci yaşamayan Sneijder, İsveç karşısında seriye son verdi

Hollanda'ya 2018 Dünya Kupası elemelerinde İsveç deplasmanında altın değerinde puanı kazandıran Sneijder'in gol orucu bitti.. Sneijder attığı golle 1-1'lik beraberliği sağlamış ve zorlu İsveç deplasmanından takımının bir puanla dönmesini sağlamıştı. Hollandalı, bu golle 209 günlük suskunluğuna da son verdi. Galatasararay adına en son 10 Şubat'ta Akhisar deplasmanında ağları sarsan Sneijder, 22 maçtır gol sevinci yaşayamıyordu. Altı ayı geçen periyotta Cimbom'un lig, Avrupa ve hazırlık maçlarında suskun kalan Sneijder milli takım forması altında seriyi bozdu.



2018 Dünya Kupası finallerinde forma giyip milli takıma veda etmeyi planlayan Sneijder bu hedefine ulaşırsa Hollanda futbol tarihinin de en çok forma giyen ismi olacak.