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Yılmaz'ın golü 3 puana yetmedi

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  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 17:59
Burak Yılmaz'ın golü 3 puana yetmedi
Burak Yılmaz'ın golü 3 puana yetmedi

Süper Lig'inde Hulk'un 2, Yılmaz'ın ise 1 gol attığı karşılaşmada Shanghai SIPG ile Beijing Guoan 2-2 berabere kaldı

Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG ile Beijing Guoan arasındaki karşılaşma 2-2 sona erdi.

Ligin 24. hafta maçında, Shanghai SIPG ile Beijing Guoan takımları karşılaştı. İki takım da yakaladığı pozisyonlardan faydalanamayınca ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi Shanghai SIPG, Brezilyalı yıldızı Hulk'un 51. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Beijing Guoan'da forma giyen milli golcü Yılmaz, 68. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Beijing Guoan, 81. dakikada Tenglong Lei'nin ağları sarsmasıyla maçta 2-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Shanghai SIPG'de Hulk, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak penaltıyı gole çevirdi ve karşılaşma 2-2 bitti.

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