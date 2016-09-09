En çok golü Robin Van Persie atar!

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı, düzenlediği gol anketinde Robin van Persie'yi gol kralı adaylarında gösterdi. Resmi sayfadan yapılan, "Avrupa Ligi'nde bu sezon en çok golü kim atar" anketi için 4 aday belirleyen UEFA yetkilileri, takipçilerinden Fenerbahçe'den Robin van Persie, Inter'den Mauro Icardi, Roma'dan Edin Dzeko ile Manchester United'dan Zlatan Ibrahimovic arasında seçim yapmasını istedi. Ankette ise yüzde 38'le Van Persie birinci çıkarken ikinci sırayı yüzde 37 ile İsveçli yıldız İbrahimovic aldı.