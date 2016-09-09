Fenerbahçe Bursaspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen sarı-lacivertlilerin antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması ve pas organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.