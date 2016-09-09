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maçına hazırlanıyor

  • AA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 15:23
Fenerbahçe Bursaspor maçına hazırlanıyor
Fenerbahçe Bursaspor maçına hazırlanıyor

, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen sarı-lacivertlilerin antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması ve pas organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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