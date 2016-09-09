Ziraat Türkiye Kupası'nda program açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20, 21 ve 22 Eylül tarihlerinde oynanacak 2. eleme turu maçlarının programı şöyle:

20 Eylül Salı:

12.30 Ofspor-Kardemir Karabükspor (Of İlçe)

15.00 Orhangazispor-Kayserispor (Orhangazi İlçe)

16.30 Elazığspor-Sarayönü Belediyespor (Elazığ Atatürk)

18.30 Afjet Afyonspor-Karşıyaka (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Sancaktepe Belediyespor (Alanya Oba)

21 Eylül Çarşamba:

12.00 24 Erzincanspor-Adanaspor (Erzincan 13 Şubat)

13.00 Cizrespor-Aydınspor 1923 (Cizre İlçe)

14.00 Dersimspor-Eskişehirspor (Tunceli Atatürk)

14.00 Yomraspor-İstanbulspor (Yomra İlçe)

14.00 Düzyurtspor-1461 Trabzon (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.00 Sivas Belediyespor-Bucaspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Kayseri Erciyesspor-Yeni Amasyaspor (Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)

14.00 Hatayspor-Balıkesirspor (Antakya Atatürk)

14.00 Kırıkhanspor-Fethiyespor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Elaziz Belediyespor-Tokatspor (Elazığ Atatürk)

14.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap Spor Tesisi)

14.30 Keçiörengücü-Anadolu Üsküdar 1908 (Aktepe)

14.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor (Kastamonu Gazi)

14.30 Karaman Belediyespor-Gümüşhanespor (Kemal Kaynaş)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Devrek İlçe)

14.30 Ankara Adliyespor-Menemen Belediyespor (OSTİM)

15.00 Kocaeli Birlikspor-Sakaryaspor (Alparslan Türkeş)

15.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe (12 Şubat)

15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Altınordu (Konya Büyükşehir Belediyespor)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Manavgatspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Ankaragücü (Darıca İlçe)

15.00 Pendikspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Pendik)

15.00 Silivrispor-Ümraniyespor (Silivri)

15.00 İnegölspor-Halide Edip Adıvarspor (İnegöl İlçe)

15.00 Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)

15.00 Nazilli Belediyespor-Kartalspor (Nazilli İlçe)

15.00 Bandırmaspor-Yeşil Bursa (Bandırma 17 Eylül)

15.00 Boluspor-Nevşehirspor Gençlik (Bolu Atatürk)

16.30 Yeni Malatyaspor-Kurtalanspor (Malatya İnönü)

16.30 Samsunspor-Diyarbekirspor (Samsun 19 Mayıs)

19.00 Manisaspor-Çorum Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Trabzonspor-Serhat Ardahanspor (Hüseyin Avni Aker)

21.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

22 Eylül Perşembe:

12.00 Eyüpspor-Gaziantepspor (Eyüp)

14.00 Bayrampaşa-Bursaspor (Bahçelievler İl Özel İdare)

14.30 BUGSAŞ Spor-Sultanbeyli Belediyespor (OSTİM)

15.00 Kızılcabölükspor-Mersin İdmanyurdu (Kızılcabölük Semt Sahası)

16.30 Denizlispor-Kemerspor 2003 (Denizli Atatürk)

16.30 Sivasspor-Tire 1922 (Yeni 4 Eylül)

19.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Düzcespor (Kamil Ocak)

21.30 Göztepe-Kütahyaspor (İzmir Atatürk)