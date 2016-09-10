Adana Demirspor galibiyeti hedefliyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, pazar günü saat 18.00'de deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etmeyi planlıyor.

Aytaç Durak Tesisleri'nde düz koşu ile başlayan antrenmanda oyuncular 5'e 2 dar alanda çalışmalar yaptı. Daha sonra ise koordinasyona dayalı antrenmanı sürdüren mavi lacivertli ekip yan top ve şut çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetimindeki antrenmanda son hazırlıklarını tamamlayan takım daha sonra ise karayoluyla Gaziantep'e hareket etti.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının zorlu geçeceğini bildiklerini söyleyen teknik direktör Erkan Sözeri, camiayı sevindirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Sözeri, oyuncularına güvendiğini ve mücadele gücü yüksek bir 90 dakika oynayacaklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Rakibimizi yakından tanıyoruz. Samsunspor ile ligin ilk maçında berabere kaldık ve kendi sahamızda Denizlispor'u 2-1 yenerek moral depoladık. Adana Demirspor takımı sahaya yüreğini koyarak her zaman galibiyet için mücadele eder. İnşallah Gaziantep deplasmanından da mutlu bir sonuçla ayrılıp ikinci galibiyetimizi almak istiyoruz."