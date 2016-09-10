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Demirspor galibiyeti hedefliyor

  • Giriş Tarihi: 10.9.2016 15:19
Adana Demirspor galibiyeti hedefliyor
Adana Demirspor galibiyeti hedefliyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Demirspor, pazar günü saat 18.00'de deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etmeyi planlıyor.

Aytaç Durak Tesisleri'nde düz koşu ile başlayan antrenmanda oyuncular 5'e 2 dar alanda çalışmalar yaptı. Daha sonra ise koordinasyona dayalı antrenmanı sürdüren mavi lacivertli ekip yan top ve şut çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetimindeki antrenmanda son hazırlıklarını tamamlayan takım daha sonra ise karayoluyla 'e hareket etti.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının zorlu geçeceğini bildiklerini söyleyen teknik direktör Erkan Sözeri, camiayı sevindirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Sözeri, oyuncularına güvendiğini ve mücadele gücü yüksek bir 90 dakika oynayacaklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Rakibimizi yakından tanıyoruz. Samsunspor ile ligin ilk maçında berabere kaldık ve kendi sahamızda Denizlispor'u 2-1 yenerek moral depoladık. Demirspor takımı sahaya yüreğini koyarak her zaman galibiyet için mücadele eder. İnşallah Gaziantep deplasmanından da mutlu bir sonuçla ayrılıp ikinci galibiyetimizi almak istiyoruz."

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