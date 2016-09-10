Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Beklentimiz sadece Eto’o’dan değil bütün takımdandır. Devamlılık olarak da beklentimiz var. Umuyorum bu maçı alarak başarımızın devamını sağlarız" dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yarın evinde ağırlayacağı Atiker Konyaspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Öztürk, "Osmanlıspor maçında takım kırmızı karta rağmen iyi bir performans sergilemişken Alanyaspor maçındaki performanstan hiçbirimiz tatmin olmadık. Bizim için bir hayal kırıklığı olmuştu. Sezonun gidişatında da bizim için önemli olacaktır. Verilen seyircisiz oynama cezasının kalkmasının ardından iyi bir motivasyonla beraber galibiyet alacağımıza inanıyoruz. Bizim hedeflerimiz genel anlamda büyüktü. Şu anda bir galibiyete ihtiyacımız var. Takımızı tamamen galibiyet için kenetlenmiş durumda. Takım içerisinde hava da böyle. Çok pozitif bir hava var. Şehrimiz bütünleşmiş durumda" dedi.

Samuel Eto'o'nun antrenmanlarda çok iyi olduğunu kaydeden Öztürk, "Kendisi Denizlispor ile oynan maçta da çok iyi bir performans sergiledi. Beklentimiz sadece Eto'o'dan değil bütün takımdandır. Devamlılık olarak da beklentimiz var. Umuyorum bu maçı alarak başarımızın devamını sağlarız. Yönetim olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda bunun meyvelerini alacağımızı görüyoruz. Başarı için bütün faktörler var" diye konuştu.

Antalyaspor'un cezasının kaldırılmasıyla ilgili de konuşan Öztürk, sonuç olarak haklılıklarının ortaya çıktığını kaydetti. Burada da taraftarın da emeği olduğunun altını çizen Öztürk, "Biz sessiz kalıyoruz diye, her tarafa bağırmıyoruz diye bazı kesimler bir şey yapılmıyor diye görebilir ama tam tersi dün gördüğünüz gibi ben Antalyaspor'un tarihinde verilen cezanın kalktığını bilmiyorum. Böyle bir şeyi yapmak kolay olmuyor. Bunun için ciddi çalışmalar gerekiyor. Belirli kısımlarda çok iyi savunmak gerekiyor. Bu gücümüzü hep kullanıyoruz. Biz bunu doğru şekilde yapacağız. Biz her tarafta bağırıp çağırmak istemiyoruz. Bu şekilde sonuç gelmiyor. Cezanın kalkması büyük bir dönüm noktası olmuştur. Ciddi bir emek veriyoruz" diye konuştu.

TFF tarafından verilen cezanın Atiker Konyaspor maçı öncesinde alınmasında bir art niyet görmediğini belirten Öztürk, "Böyle şeyler düşünmek istemiyorum. Böyle şeyler çıkınca içinden birçok şeyler çıkıyor. Biz kanıt olmadan kimseyi suçlayacak da değiliz. Doğru olmayan bir karar alınmıştı. Bizi dinleyip kararı pozitif olarak yeniden değerlendirdiler. Futbolda lobi faaliyetleri de çok önemlidir. Avrupa'da bunların çok iyi yapıldığını görüyoruz. Biz bağırarak bir yere varamayız. Bizim açımızdan taraftar grupları içerisinde o sakinliğim olması, birliğin olması çok önemlidir. Yaşanan olaylarda çok büyük sorumluluk düşüyor taraftar gruplarına. Konyaspor taraftarı ile geçmişte olaylar yaşanmış olabilir. Ama sonrasında her iki taraftan da barış mesajları geldi. Bu maçta herhangi bir sorun çıkacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.