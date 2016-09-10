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CANLI - Manchester United-Manchester City

  • Giriş Tarihi: 10.9.2016 14:48 Güncelleme Tarihi: 10.9.2016 14:51
CANLI - Manchester United-Manchester City
CANLI - Manchester United-Manchester City

Premier Lig'in iki dev ekibi Manchester United ve Manchester City Old Trafford'da karşı karşıya geliyor. Dünyanın takip ettiği maçta Mourinho ve Guardiola karşı kozlarını paylaşıyor. Manchester derbisinde cezalı olan Agüero kadroda yok MANU'da ise Pogba ve İbrahimovic ilk 11'de.

Premier Lig'de Manchester derbisi...

Manchester United ve Manchester City, Old Trafford'da karşı karşıya geliyor...

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İLK 11'LER

Manchester United

De Gea, Valencia, Bailly, Blind, Shaw, Fellaini, Pogba, Mkhitaryan, Rooney, Lingard, Ibrahimovic

Manchester City

Bravo, Sagna, Otamendi, Stones, Kolarov, Fernandinho, De Bruyne, Silva, Sterling, Nolito, Iheanacho

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