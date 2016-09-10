CANLI - Manchester United-Manchester City

İngiltere Premier Lig'in iki dev ekibi Manchester United ve Manchester City Old Trafford'da karşı karşıya geliyor. Dünyanın takip ettiği maçta Mourinho ve Guardiola karşı kozlarını paylaşıyor. Manchester derbisinde cezalı olan Agüero kadroda yok MANU'da ise Pogba ve İbrahimovic ilk 11'de.
İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisi...
Manchester United ve Manchester City, Old Trafford'da karşı karşıya geliyor...
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İLK 11'LER
Manchester United
De Gea, Valencia, Bailly, Blind, Shaw, Fellaini, Pogba, Mkhitaryan, Rooney, Lingard, Ibrahimovic
Manchester City
Bravo, Sagna, Otamendi, Stones, Kolarov, Fernandinho, De Bruyne, Silva, Sterling, Nolito, Iheanacho