Fenerbahçe taraftarı önünde galibiyet peşinde

Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe'de Mehmet Topal ve Kjaer kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, ilk hafta Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilirken, ikinci hafta Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe, aldığı bir puanla ligde 13. sırada yer alıyor.

Taraftarı önünde Bursaspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alarak kötü grafiği sonlandırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımıyla yapacağı maç öncesi de moral bulmayı hedefliyor.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

FENERBAHÇE İLE BURSASPOR 95. RANDEVUDA

İKİ OYUNCU CEZALI

Fenerbahçe'de iki futbolcu cezası nedeniyle Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ligin ilk haftasındaki Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan iki maç ceza alan Mehmet Topal, Kayserispor mücadelesinin ardından Bursaspor karşılaşmasında da sahadaki yerini alamayacak. İkinci haftadaki Kayserispor müsabakasında kırmızı kart gören Simon Kjaer de cezası nedeniyle Bursaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Bursaspor maçında savunmada Kjaer'in yerine Roman Neustaedter'in, orta sahada Mehmet Topal'ın yerine ise Josef de Souza-Salih Uçan ikilisinden birinin forma giymesi bekleniyor.

DEİVİD DE SOUZA: "EN İYİSİ BEŞİKTAŞ"

SOW'UN DÖNÜŞ HEYECANI

Fenerbahçe'nin Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El-Ehli'den bir yıllığına kiraladığı Moussa Sow, eski takımına dönmenin heyecanını yaşıyor.

2011-2012 sezonunun devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe'de 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında forma giyen Senegalli golcü, geçen sezon El-Ehli'ye transfer oldu. Bir sezon Birleşik Arap Emirlikleri'nde top koşturan 30 yaşındaki futbolcu, yeniden sarı-lacivertli formayı giyecek.

El-Ehli'ye transfer olmadan önce Fenerbahçe'de geçen sezon başında iki lig maçında görev alan Moussa Sow, sarı-lacivertli formayı son kez 23 Ağustos 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçında giydi. Sow, yarınki Bursaspor maçında görev alması durumunda 385 gün sonra Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek.

Sow, teknik direktör Dick Advocaat'ın Bursaspor maçında formayı vermesi durumunda, 394 gün sonra Ülker Stadı'nın çimlerine çıkacak.

Senegalli futbolcu, Fenerbahçe'de oynadığı 3,5 sezonda 148 resmi maça çıktı. Bu maçlarda takımının en golcüsü olan Senegalli, rakip fileleri 60 kez havalandırmayı başardı.

SOW, FENERBAHÇE İÇİN AİLESİNİ GERİDE BIRAKMIŞ

LENS İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jeremain Lens, ilk kez sarı-lacivertli formayı terletmek istiyor.

Sarı-lacivertli kulübün birinci transfer tescil döneminin son günlerinde İngiltere'nin Sunderland takımından kiraladığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Advocaat'ın görev vermesi durumunda ilk kez bir maçta Fenerbahçe formasıyla ter dökecek.