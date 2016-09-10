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'dan çocuğa büyük jest!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 10.9.2016 16:59 Güncelleme Tarihi: 10.9.2016 17:16
Galatasaray'dan Suriye çocuğa büyük jest!
Galatasaray'dan Suriye çocuğa büyük jest!

Spor Toto Süper Lig takımlarından yine örnek bir davranışa imza attı. Sarı kırmızılılar, Galatasaray formasını giyip sanayide çalışan minik bir taraftarını önümüzdeki hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasına davet etti.

yönetimi, Sarı-kırmızılı takımın formasıyla Seyhan'da sanayide çalışan li çocuk Udey'i Çaykur Rizespor maçına davet etti.

Sanayide çalışan Suriyeli çocuk Udey'in Galatasaray formasıyla fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm bir açıklama yaptı. Aküzüm, Udey ve yakınlarına ulaşıp kendisini Çaykur Rizespor maçına davet ettiğini söyledi. Fotoğrafta yer alan formasını giyerek maça geleceği açıklanan Udey'in, Sneijder'le birlikte seremoniye çıkmak istediği belirtildi.

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