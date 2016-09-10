Galatasaray'dan Suriye çocuğa büyük jest!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray yine örnek bir davranışa imza attı. Sarı kırmızılılar, Galatasaray formasını giyip sanayide çalışan minik bir taraftarını önümüzdeki hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasına davet etti.

Galatasaray yönetimi, Sarı-kırmızılı takımın formasıyla Adana Seyhan'da sanayide çalışan Suriyeli çocuk Udey'i Çaykur Rizespor maçına davet etti.

Sanayide çalışan Suriyeli çocuk Udey'in Galatasaray formasıyla fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm bir açıklama yaptı. Aküzüm, Udey ve yakınlarına ulaşıp kendisini Çaykur Rizespor maçına davet ettiğini söyledi. Fotoğrafta yer alan formasını giyerek maça geleceği açıklanan Udey'in, Sneijder'le birlikte seremoniye çıkmak istediği belirtildi.