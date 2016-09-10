Mavi, mavi, masmavi...

Mourinho ve Pep Guardiola'nın takımları, Manchester United ve Manchester City'yi karşı karşıya getiren derbide gülen, şehrin mavi yakası oldu.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Bir taraftar Pep Guardiola'nın Manchester City'si diğer taraftar ise Jose Mourinho'nun Manchester United'ı vardı.

Maçın başında kadroları görenler favori olarak United'ı gösterse de Pep'in öğrencileri özellikle ilk yarıda Blind'in hatalarını iyi değerlendirdi ve Old Trafford'da oynanan maçı 2-1 kazandı.

City'nin gollerini 15'te Kevin de Bruyne ile 36'da Iheanacho kaydetti. Zlatan'ın 42'deki golü takıma ve Mou'ya yetmedi.

Manchester'ın mavileri karşılaşmayı kazanıp 3 puanı almış olsa da özellikle kaleci Bravo'nun hataları eleştiri topladı. Oldukça yüksek bir tempoda oynanan maçta MANU adına göze batan isimle 46'da Lingard'ın yerine oyuna giren genç hücumcu Rashford oldu.

Alınan bu sonuçla City puanını 12 yaptı ve 4'te 4'le liderliğini sürdürdü. Manchester United ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftası Manchester United deplasmanda Watford ile karşılaşacak. Manchester City ise sahasında Bournemouth'u konuk edecek.