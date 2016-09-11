Advocaat: Bu kabul edilebilir bir şey değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 1-0 kaybettikleri Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe gibi bir kulüptesiniz. İlk 3 maçı geride bırakmışsınız, sadece 1 puanınız var. Bu kabul edilebilir değil gerçekten" dedi.



Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftayı 1 mağlubiyet, 1 beraberlikle geçen Fenerbahçe, ligin 3. haftasında evinde ağırladığı Bursaspor'a da 1-0 mağlup olarak 3 haftada toplam 1 puan topladı ve lige çok kötü bir başlangıç yaptı. Ligde son yenilgisini 23 Şubat 2015'te 2-1'lik skorla Akhisar Belediyespor'dan alan sarı-lacivertliler, 24 maç aradan sonra sahasında ilk kez kaybetti. Fenerbahçe aynı zamanda, lig tarihinde ilk kez 3 haftayı galibiyet alamadan geçmiş oldu.