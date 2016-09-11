Advocaat'tan Van Persie yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi.

FBTV'nin HD yayına geçmesi sebebiyle konuk olarak katıldığı programda açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, iyi bir kadroya sahip olduklarını ve daha iyi bir takım haline geleceklerini kaydederek, "Lig şampiyonluğu için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar çalıştığım bütün kulüplerde başarılı oldum, burada da neden başarılı olmayayım? Hep birlikte başarılı olacağız ve bu konuda kendimize güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK GOLÜ ROBİN VAN PERSİE ATAR!

FENERBAHÇE'DE VAN PERSİE KRİZİ BİTMİYOR

Dick Advocaat, oyunu kontrol eden bir takım olmanın önemine değinerek, "Bizim için 4-3-3'ün en iyi sistem olduğunu düşünüyorum. Ligde oynadığımız iki maçı da kazanamamış olmamıza rağmen oyunu kontrol eden taraf bizdik. Tabii ki gol atmamız gerekir. Gol attıkça takımın oyunu da gelişir ve pekişir. En önemlisi de atak oynamanın yanı sıra oyunu kontrol edebilmektir." şeklinde görüş belirtti.

Advocaat, çok çalışarak istedikleri seviyeye geleceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Aslında tam olarak istediğimiz seviyede değiliz ancak doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Şu ana kadar fazlasıyla sert antrenmanlar yaptık. Çok fazla çalışmaya gayret gösterdik. Takımla bir araya geldik ve bir Avrupa maçı oynadık. İstediğimiz seviyede olabilmek için önümüzde birkaç hafta daha var. Çalışmalarımızı sürdürerek istediğimiz seviyeye gelmek istiyoruz."

- "VAN PERSİE'NİN FİZİK KONDİSYONUNU ARTTIRMAYA İHTİYACI VAR"

Dick Advocaat, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'nin potansiyel açısından en iyi oyunculardan biri olduğunu ancak fizik kondisyonunu arttırması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Takımla çalışmaya yeni başladı. Ondan önceki süreci bireysel programlar eşliğinde tamamladı. Eğer ki Robin van Persie istediğimiz fizik kondisyondaysa şüphesiz oynar. Tabii bunu hafta hafta takip etmemiz gerekiyor. Robin van Persie çok beğendiğim bir oyuncu ama bizim burada bir takım oluşturmamız gerekiyor. Her hafta sürekli oyuncuları değiştirerek yolumuza devam edemeyiz. Durumu iyiyse oynar."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jeremain Lens ile daha önce de çalıştığını vurgulayan Advocaat, "Kadromuza baktığımda sağ kanatta bir eksiğimiz vardı ve bu eksiği Lens ile kapattığımızı düşünüyorum. Onun çok güçlü ve çok hızlı bir oyuncu olmasıyla bu eksiği giderdik diyebilirim. En az 8-10 gol atacağını düşünüyorum. İyi bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Kadromuza da baktığınızda kaliteli oyunculardan kuruluyuz." ifadelerini kullandı.

- "ÖNCELİĞİMİZ BURSASPOR MAÇI"

Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yarınki mücadeleye ilişkin iyi hisler içerisindeyim. Oyuncularımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önünde oynayacağız. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz. Ben, futbolu maç maç değerlendirmeyi tercih eden bir teknik direktörüm. Yarın önemli bir maçımız var. Perşembe günü ise Ukrayna'da bir Avrupa Ligi maçımız olacak. Önceliğimiz yarınki Bursaspor maçı. O maçın ardından Avrupa Ligi maçımızı düşüneceğiz."

Sarı-lacivertli taraftarları yanlarında görmek istediklerini anlatan Advocaat, "Bizim taraftarımıza ihtiyacımız var. Yanımızda olmalarını istiyoruz. Bizim hedefimiz belli, ligde şampiyonluk. Kupaları, şampiyonlukları kazanabilmeniz için taraftarınızın desteğine ihtiyacınız vardır." diyerek sözlerini tamamladı.