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Aziz Behich'e büyük

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 00:34 Güncelleme Tarihi: 12.9.2016 00:40
Aziz Behich'e büyük şok
Aziz Behich'e büyük şok

'un 25 yaşındaki defans oyuncusu Aziz Behich'i maç sonunda statta unuttular.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında , deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında ilginç bir olay yaşandı.

Yeşil-beyazlıların defans oyuncusu Aziz Behic, mixed zoneda basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra bir olayla karşılaştı.

Takım otobüsü stattan ayrılırken, 25 yaşındaki futbolcuyu unuttular. Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Aziz Behich bir süre statta kaldı.

Başarılı futbolcu daha sonra kulüp tarafından özel araçla takım otobüsüne yetiştirildi.

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