Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Siyah beyazlı takım mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

Hakem son düdüğü çaldı ve Beşiktaş maçı 3-1 kazandı.

90' Mücadelye 4 dakika uzatma eklendi.

83' Beşiktaş'ta Olcay çıkıyor, Aboubakar oyuna giriyor.

82' GOOLL! Beşktaş, Oğuzhan'ın penaltısıyla skoru 3-1'e getirdi.

80' İtirazlarından ötürü Traore'ye sarı kart çıktı

80' KIRMIZI KART! Dany, Tolgay'a ceza sahası içinde yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartını görüyor.

80' PENALTI... Beşiktaş, penaltı kullanacak!

78' Skulason oyundan çıktı, Isaac Promise oyuna girdi.

75' Karabükspor'da Poko sarı kart görüyor.

74' Caner'in sağdan kullandığı kornerde Marcelo, kaleci Ahmet'e faul yapıyor.

73' Caner'in soldan kullandığı serbest vuruşu, Latovlevici kafayla kornere vurdu.

72' Dany, Beşiktaş atağında Tolgay'ı indirdi. Hakem Serkan Çınar'dan sarı kart çıktı.

66' Ceza sahası dışı sol çaprazından Poko'nun çektiği sert şut, yan ağlara gitti.

60' Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlu oyundan çıkıyor, Adriano giriyor.

58' Anderson Talisca çıkıyor, Oğuzhan Özyakup oyuna giriyor.

57' Dusko Tosic'e Traore'ye yaptığı hareketten ötürü sarı kart çıktı

53' Cenk Tosun, bir kez daha gole çok yaklaştı. Karabükspor'un çıkarken yaptığı hata da Ömer Şişmanoğlu, kafa pasıyla Cenk'i pozisyona soktu. Cenk'in vuruşunu Ahmet Şahin ayağıyla önledi.

51' Beşiktaş kornerinde top kaleci Ahmet'te kaldı.

50' Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından vuruşunu, kaleci Ahmet kornere çeldi.

49' Savunma arkasına atılan topta Ahmet kalesini terketti ancak Olcay topun sahibi oldu. Olcay'ın kaleye vuruşunu Barış çizgide önledi. Dönen topu Caner aldı. Caner'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

48' GOOLL! TRAORE... Tanase'nin ortasında Caner topu uzaklaştıramadı, ceza sahası dışında Traore'nin falsolu plasesi tam köşeye gitti ve fark 1'e indi.

46' İkinci yarı, Karabüksporlu oyuncuların vuruşuyla başladı.

45' İlk yarı sona erdi: Beşiktaş 2-0 Karabükspor!

41' Olcay'ın pası, soldan bindirme yapan Caner Erkin için fazla hızlı. Karabükspor aut atışı kullanacak.

36' Ömer Şişmanoğlu sağdan bindirdi. Ceza sahası içine yaptığı ortaya Cenk ve Olcay vuramadı.

34' Barış Başdaş'a Ömer'e yaptığı faulden ötürü sarı kart.

33' Karabükspor'da önce İlhan Depe, sonra Traore altıpas içerisinden net fırsatları değerlendiremedi.

32' Caner Erkin'e, taç çizgisi kenarından Kerim Zengin'e yaptığı faulden ötürü sarı kart çıktı.

30' GOOLL! ÖMER ŞİŞMANOĞLU... Fabri'nin degajına orta sahada Talisca kafayla vurdu. Savunma arkasına seken topta Ömer Şişmanoğlu, bir vücut hareketiyle Dany'den sıyrıldı. Sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yapan Ömer Şişmanoğlu, farkı 2'ye çıkardı.

27' Beşiktaş, golden sonra da topun sahibi. Talisca'nın soldan ortasını Karabükspor savunması uzaklaştırdı.

26' GOOLL! CENK TOSUN... Caner Erkin ortaladı, Cenk Tosun tamamladı: Beşiktaş 1-0 Karabükspor

25' Gökhan Gönül'ün savunma arkasına pasına Cenk Tosun hareketlendi, Ahmet Şahin ceza sahası dışına çıkarak pozisyonu önledi.

22' Talisca yerde kaldı. Faulü yapan Ceyhun Gülselam'a sarı kart...

19' Tolgay, şık hareketlerle ceza sahası önüne kadar geldi. Sol çaprazdan şutu üstten auta gitti. Beşiktaşlı oyuncular korner bekledi ancak hakemin kararı değişmedi.

15' Gökhan İnler, Ömer Şişmanoğlu'nu savunma arkasına sarkıtmayı düşündü. Ahmet Şahin ceza sahasını terkederek bu topu uzaklaştırıyor.

10' İlhan Depe, savunma arkasına uzun topla sarkmaya çalıştı ancak Fabri kalesini zamanında terkederek pozisyonu önledi.

9' Caner'in yerden ceza sahası önüne çıkardığı topun üstünden Olcay atladı, tam yay hizasından topa vuran Talisca, üstten auta gönderdi.

8' Caner Erkin korneri kullandı. Ön direkte Poko, tekrar kornere vurdu.

7' Olcay'ın ortası Cenk ve Talisca'yı geçti, Ömer Şişmanoğlu arka direkte dokunamadı. Pozisyonun devamında Gökhan'ın ortasına Cenk rövaşatayla vurdu. Karabükspor kalecisi Ahmet Şahin, aynı güzellikte refleksle kornere çeldi.

2' Gökhan Gönül'ün sağdan Ömer Şişmanoğlu'nun ceza sahası içine sarkıttığı pozisyonda Karabükspor kalecisi Ahmet, oyunu iyi takip ederek pozisyonu önledi.

1' Maç Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla başladı.