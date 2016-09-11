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- canlı anlatım

  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 18:23 Güncelleme Tarihi: 11.9.2016 19:16
Fenerbahçe - Bursaspor canlı anlatım
Fenerbahçe - Bursaspor canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahasında 'u konuk ediyor. Bu önemli mücadelenin canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ligdeki ilk 2 karşılaşmasında henüz galibiyet yüzü göremeyen , bu akşam Bursa'yı da yenemezse tarihi bir istatistiğe imzasını atacak! Ancak 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Kanarya'nın rakibine karşı bariz üstünlüğü en büyük avantajı.

Süper Lig'de milli aranın ardından , 3. hafta mücadelesinde sahasında 'u konuk edecek.Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna Dick Advocaat ile devam eden Sarı-Lacivertliler, ligi istediği gibi başlayamadı. İlk haftada deplasmanda Başakşehir'e 1-0 kaybeden Kanarya, ardından Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalmıştı.

Bursa karşılaşmasında galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Sarı-Lacivertliler için daha farklı bir sonuç, tarihi bir öneme sebebiyet verecek. Daha önce ligde ilk 3 haftayı hiç galibiyetsiz kapatmayan Fenerbahçe, bu akşam puan kaybı yaşarsa bir ilki yaşayacak. Ancak istatistiklere baktığımızda Fenerbahçe'nin, rakibine sahasında büyük bir üstünlüğü bulunuyor.


FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Volkan, Van Der Wiel, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Alper, Lens, Volkan Şen, Sow

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