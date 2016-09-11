Fenerbahçe - Bursaspor canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Bu önemli mücadelenin canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ligdeki ilk 2 karşılaşmasında henüz galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, bu akşam Bursa'yı da yenemezse tarihi bir istatistiğe imzasını atacak! Ancak 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Kanarya'nın rakibine karşı bariz üstünlüğü en büyük avantajı.



Süper Lig'de milli aranın ardından Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde sahasında Bursaspor'u konuk edecek.Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna Dick Advocaat ile devam eden Sarı-Lacivertliler, ligi istediği gibi başlayamadı. İlk haftada deplasmanda Başakşehir'e 1-0 kaybeden Kanarya, ardından Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalmıştı.



Bursa karşılaşmasında galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Sarı-Lacivertliler için daha farklı bir sonuç, tarihi bir öneme sebebiyet verecek. Daha önce ligde ilk 3 haftayı hiç galibiyetsiz kapatmayan Fenerbahçe, bu akşam puan kaybı yaşarsa bir ilki yaşayacak. Ancak istatistiklere baktığımızda Fenerbahçe'nin, rakibine sahasında büyük bir üstünlüğü bulunuyor.





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