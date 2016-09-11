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'den en kötü lig başlangıcı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 23:07
Fenerbahçe'den en kötü lig başlangıcı
Fenerbahçe'den en kötü lig başlangıcı

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında 'a 1-0 yenilen , 59 yıllık lig tarihinde en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Ülker Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında üretken bir görüntü ortaya koyamayan , Batalla'nın 33. dakikada kafayla attığı golle geriye düştü. Mücadelenin ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda galibiyet için yüklenen sarı-lacivertli takım, skoru değiştirmeyi başaramadı ve Bursaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ilk 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 1 puanla ligin alt sıralarında kaldı. Bursaspor ise puanını 6'ya çıkardı.

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