Fenerbahçe'den en kötü lig başlangıcı

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında Bursaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, 59 yıllık lig tarihinde en kötü sezon başlangıcını yaptı.



Ülker Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında üretken bir görüntü ortaya koyamayan Fenerbahçe, Batalla'nın 33. dakikada kafayla attığı golle geriye düştü. Mücadelenin ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda galibiyet için yüklenen sarı-lacivertli takım, skoru değiştirmeyi başaramadı ve Bursaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ilk 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 1 puanla ligin alt sıralarında kaldı. Bursaspor ise puanını 6'ya çıkardı.

