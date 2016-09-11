Galatasaray'da ilk puan kaybı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maç 1-1 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla GS ilk puan kaybını yaşamış oldu

ÖZHASEKİ MAÇI İZLEDİ

Galatasaray karşılaşmasını Kayserispor'un eski onursal başkanı olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri milletvekilleriyle birlikte locadan izledi.

CEZALI ÖZBEK GELMEDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ceza kurulundan aldığı 15 günlük ceza nedeniyle Kayseri deplasmanına gelmedi. İkinci başkan Cengiz Özyalçın, sarı kırmızılı kulüp adına Kayseri deplasmanına başkanlık etti.





UMUT BULUT 9 NUMARALI FORMAYI GİYDİ

Kayserispor'un Galatasaray'dan kiraladığı Umut Bulut, ilk kez forma giydi. Umut, 9 numaralı formasıyla Kadir Has Stadına çıktı. Umut Bulut'a hemşehrileri ve baba ocağı Yeşilhisar'dan gelen yakınları da destek verdi.

UMUT TAKIM KAPTANI

Umut Bulut, kaptan kolluğuyla çıktığı sahada eski takım arkadaşları ve Galatasaray'ın teknik direktör Riekerink ile kucaklaşıp başarılar diledi.



TRİBÜNLER DOLMADI

Kayserispor-Galatasaray maçının oynaNdığı Kadir Has Stadı'nın tribünleri beklenen kadar dolmadı. Kayserispor'u 3500'i kombine biletli 6000 taraftarı izledi.



1600 GALATASARAY TARAFTARI

Gerek gişelerden gerekse internet üzerinden bilet alan Galatasaray taraftarı kendilerine ayrılan 1600 kişilik misafir tribününden takımlarını destekledi. Böylece maçı yaklaşık 7600 sporsever izledi.



90+3. dakika: Sneijder'in ceza sahasına gönderdiği topta Muammer topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

90+1. dakika: Bruma rakiplerini geçmesinin ardından Umut yere düşürdü. Galatasaray sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

90. dakika: Karşılaşmanın son 4 dakika eklenecek.

88. dakika: Kayserrispor kontratakta Nakoulma ile etkili oldu. Rakiplerini teker teker geçen Nakolulma vuruşunda başarısız oldu.

85. dakika: Kayserispor'da Deniz Türünç yerde kaldı. sağlık ekipleri müdahale ediyor.

83. dakika: Galatasaray sağ kanattan etkili geldi. Jouse'nin Sabri'ye verdiği pasta Sabri topu kontrol edemedi.

82. dakika: Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda Bruma tehlikeyi uzaklaştırdı.

81. dakika: Sneijder'in etkili ortasında ceza alanı içinden Jouse kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Muammer'de kaldı.

80. dakika: Bruma iki rakibini geçti ve Levent tarafından düşürüldü. Hakem sarı kartına başvurdu.

78. dakika: Cjedjou'nun çevirdiği topta Tolga Ciğerci'nin gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

77. dakika: Bruma bu kez sağ kanattan etkili geldi. Bruma'nın içeri çıkardığı top savunmaya çarptı. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

76. dakika: İkinci yarıda Galatasaray ilk devreye göre daha çok topa sahip olmasına karşın, gol pozisyonuna girmekte zorlanıyor.

75. dakika: Galatasaray, Sneijder ile etkili geldi. Josue'nin pasında topla buluşan Sneijder'in vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

73. dakika: Yusuf'un etkili pasında Welliton, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Yan hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt.

72. dakika: Deniz, ceza sahasının dışından etkili vurdu. Muslera topu tek hamlede kurtardı.

70. dakika: Jouse, Sneijder ile paslaşmasının ardından topu Eren ile buluşturmak istedi. Kayserispor savunmasının müdahalesi sonucunda top uzaklaştırıldı.

69. dakika: De Jong pasında Eren Derdiyok'u buluşturmak istedi. Kayserispor savunması başarılı.

68. dakika: Sneijder, oyunu sağ tarafa açtı. Sabri'nin ceza sahasına ortasında Muammer topa sahip oldu.

67. dakika: Bruma sol kanattan yine hızlı çıktı. Mijailovic müdahalesinde hakem faul verdi. Kubilay itirazı sonucunda sarı kart gördü.

66. dakika: Sneijder'in köşe vuruşunda Eren kafayı vurdu. Kana-Biyik müdahale etti. Yine korner.

65. dakika: Bruma yine sol kanattan ceza sahasına girdi. İçeriye ortasında savunma topu kornere attı

64. dakika: Carole'ın pasına hareketlenen Bruma ilk rakibini geçti ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Muammer'de kaldı.

63. dakika: Sağ taraftar ceza sahasına Nakoulma hızlı girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda Tolga Ciğerci topu kornere attı.

62. dakika: Galatasaray, Bruma'nın sol kanata geçmesiyle birlikte Sneijder ile o bölgeyi etkili kullanmaya çalışıyor.

61. dakika: Kayserispor'da Samba Sow yerine Kubilay Sönmez oyuna dahil oldu.

60. dakika: Carole'un sol kanattan ortasında topa Eren Derdiyok yükseldi, top kaleci Muammer'de kaldı.

58. dakika: Galatasaray, Bruma ile çok etkili geldi. Sneijder'in pasında ceza sahasına hızlı giren Bruma'nın vuruşunda kaleci Muammer direk dibinde topu kurtardı.

57. dakika: Kayserispor tüm hatlarıyla kendi sahasıne çekilmiş durumda. Galatasaray ise hazırlık pasları yapıyor.

56. dakika: Kayserispor bu dakikalarda Nakoulma ile hızlı çıkmaya çalışıyor.

55. dakika: Deniz'in kullandığı serbest vuruşta top Muslera'da kaldı.

53. dakika: Nakoulma ceza sahasına girerken yerde kaldı. Kayserispor, ceza sahasının hemen dışında sağ taraftar serbest vuruş kullanacak.

52. dakika: Galatasaray'da orta sahada De Jong ve Tolga yer alıyor. Jouse ise sağ kanata geçti.

51. dakika: Sneijder, Bruma'nın koşu yoluna gönderdi. Bruma topa yetişemedi.

50. dakika: Galatasaray kendi ceza sahasında hazırlık pasları yapıyor.

49. dakika: Sol kanattan gelen ortaya Welliton kafa vuruşunu yaptı. Top Muslera'da kaldı.

48. dakika: Tolga Ciğerci'nin uzak mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

47. dakika: Galatasaray'da De Jong ve Josue oyunda. Çıkan isimler Sulçuk ve Yasin.

46. dakika: Galatasaray ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlıyor. Selçuk İnan oyundan alınırken, Nigel De Jong oyuna dahil oluyor. Yasin Öztekin oyundan alınırken, Josue oyuna dahil oluyor.

46. dakika: Hakem Mete Kalkavan ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk ekip Galatasaray başlıyor.

İLK YARI

47' Tolga Ciğerci'nin uzak mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

46' Galatasaray'da De Jong ve Josue oyunda. Çıkan isimler Sulçuk ve Yasin.

46' İkinci yarıya Galatasaray başladı.

45' Hakem ilk devrenin son düdüğünü çaldı.

45' Galatasaray, Bruma ile çok etkili geldi. Sneijder ile paslaşan Bruma ceza sahasının hemen dışında sol ayağıyla yaptığı vuruş sonucunda top yerde auta çıktı.

42' Galatasaray etkili geldi. Sneijder ceza sahasına girmeden vurdu. Top üstten auta çıktı.

40' GOOLL! Sağ kanattan ceza sahasına ortada Umut Bulut topa istediği gibi vuramadı. Welliton, önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

39' Deniz'in köşe vuruşunda Sabri ön direkte topu karşıladı. Pozisyonun devamında Deniz bir kez daha topu ceza sahasına gönderdi. Galatasaray savunması topu yine uzaklaştırdı.

38' Kayserispor etkili geldi. Sol kanattan Deniz'in ortasında Nakoulma topu kontrol edemedi. Muslera'nın müdahalesi sonucunda top kornere çıktı.

30' Bruma'nın kaybettiği topta Samba Sow hızlı çıktı. Tolga Ciğerci topu kazandı ve tehlikeyi önledi.

29' Kayserispor'da Ahama'da oyundan çıktı. Muammer Yıldırım oyunda.

28' Galatasaray, rakip alanda Tolga-Selçuk ve Sneijder ile etkili paslaştı. Yasin'in sol kanattan ortasında top Ahamada'da kaldı.

23' Bruma yine sağ kanattan etkili geldi. Ceza alanına gönderdiği topta Kayserispor savunması başarılı oldu.

16' Eren Derdiyok yerden kalktı. Mücadele tekrar başladı.

15' Eren Derdiyok kafasına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada tedavisini yapıyor.

12' GOOLL! Bruma sağ kanatta getirdiği topu içeri çevirdi. Ceza alanı içinde topla buluşan Yasin düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

8' Sneijderi'in kullandığı köşe vuruşunda boşta kalan topa kimse dokunamadı. Kayserispor taç atışı kullanacak.

7' Sabri'nin sağ kanattan etkili ortasında Kayserispor'un file bekçisi Ahamada topu yumrukladı. Galatasaray köşe vuruşu kazandı.

3' Bruma ceza sahasına hızlı girdi. Yasin'in önüne vermek istedi ancak top hızlıydı. Kayserispor kale vuruşu kullanacak.

1' Hakem düdüğü çaldı ve Kayserispor maça başladı.

STAT: Kadir Has

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19:00

YAYIN: Lig TV

KAYSERİSPOR: Ahamada, Levent, Kana-Biyik, Anıl, Ufuk, Mijailovic, Samba Sow, Deniz, Nakoulma, Welliton, Umut Bulut.

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Yasin, Derdiyok.

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink