Gent'in bileği bükülmüyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un bulunduğu H Grubu'nda yer alan Gent, Belçika Birinci Futbol Ligi'nin 6. haftasında evinde Lokeren'i 3-0 yendi.

Belçika'nın Gent şehrindeki Ghelamco Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip, 26. dakikada Lokerenli Branislav Ninaj'ın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Gent, 60. dakikada Kalifa Coulibaly ve 70. dakikada Moses Simon'un golleriyle farkı üçe çıkardı: 3-0

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gent sahasında Lokeren'i 3-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle 6 maç sonunda üçer galibiyet ve beraberliği bulunan Gent, ligde yenilmezliğini sürdürdü. Gent,12 puan ve 1 maç fazlası ile ligde ikinciliğe yükselirken, Lokeren 6 puanla 12. sırada yer alıyor.