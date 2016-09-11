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Gent'in bileği bükülmüyor

  • AA
  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 17:49
Gent'in bileği bükülmüyor
Gent'in bileği bükülmüyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un bulunduğu H Grubu'nda yer alan Gent, Birinci Ligi'nin 6. haftasında evinde Lokeren'i 3-0 yendi.

'nın Gent şehrindeki Ghelamco Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip, 26. dakikada Lokerenli Branislav Ninaj'ın kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Gent, 60. dakikada Kalifa Coulibaly ve 70. dakikada Moses Simon'un golleriyle farkı üçe çıkardı: 3-0

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gent sahasında Lokeren'i 3-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle 6 maç sonunda üçer galibiyet ve beraberliği bulunan Gent, ligde yenilmezliğini sürdürdü. Gent,12 puan ve 1 maç fazlası ile ligde ikinciliğe yükselirken, Lokeren 6 puanla 12. sırada yer alıyor.

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