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  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 16:44 Güncelleme Tarihi: 11.9.2016 17:49
Trabzonspor - Osmanlıspor (CANLI)
Trabzonspor - Osmanlıspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında , 'u konuk ediyor.

Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki maç bordo mavili takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Saat 17.00 başlayan Trabzonspor - Osmanlıspor maçını Özgür Yankaya yönetiyor.

TRABZONSPOR - OSMANLISPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Mustafa Yumlu, Jan Durica, Uğur Demirok, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Yusuf Erdoğan, Mehmet Ekici, , Hyun

OSMANLISPOR: Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Tiago Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Aminu Umar, Badou Ndiaye, Delarge, Pierre Webo

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