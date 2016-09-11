Trabzonspor - Osmanlıspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Osmanlıspor'u konuk ediyor.
Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki maç bordo mavili takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor. Saat 17.00 başlayan Trabzonspor - Osmanlıspor maçını Özgür Yankaya yönetiyor.
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Takımların ilk 11'leri şöyle:
TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Mustafa Yumlu, Jan Durica, Uğur Demirok, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Yusuf Erdoğan, Mehmet Ekici, Castillo, Hyun Jun Suk
OSMANLISPOR: Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka, Tiago Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Aminu Umar, Badou Ndiaye, Delarge, Pierre Webo