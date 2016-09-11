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- maç sonucu

  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 16:44 Güncelleme Tarihi: 11.9.2016 18:58
Trabzonspor - Osmanlıspor maç sonucu
Trabzonspor - Osmanlıspor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında , 'u konuk etti. Konuk ekip mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde , evinde ile karşı karşıya geldi. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bordo-mavili taraftarların cezası nedeniyle olmadığı mücadeleyi Osmanlıspor 2-0'lık skorla kazandı.

Mustafa Reşit Akçay'ın ekibine galibiyeti getiren goller, 34. dakikada Badou Ndiaye ve 88. dakikada Raul Rusescu'dan geldi.

Bu skorun ardından Osmanlı ilk galibiyetini alarak 5 puana yükselirken; geçtiğimiz hafta Gaziantepspor'a 1-0 mağlup olan ise 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Osmanlıspor evinde Adanaspor'u konuk edecekken, Trabzonspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR 0 - 2 OSMANLISPOR

GOLLER: 34' Badou Ndiaye, 87' Rusescu (Osmanlıspor)

STAT: Avni Aker
HAKEM: Özgür Yankaya
SAAT: 17.00
YAYIN: Lig TV

TRABZONSPOR: Onur, Durica, Mustafa Yumlu, Uğur, Okay, Yusuf, Güray, Onazi, Mehmet Ekici, , Suk.
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Aminu, Vrsajevic, Dzon, Mehmet Güven, Musa, Numan, Pinto, Prochazka, NDiaye, Webo.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

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