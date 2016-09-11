Yazarlar Beşiktaş-Kardemir Karabükspor maçını yorumladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Siyah beyazlı takım mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı yorumladı



Fatih DOĞAN: Gökhan İnler!



Beşiktaş'ın kadro derinliği, Şenol Güneş'i tercihlerinde zorlaması kadar muhtemel 11 veren gazetecileri terletecek. Milli takımlardan yorgun dönen Quaresma ve Atiba'nın 18'e alınmadığı istikrarıyla bilinen Güneş'in 6 oyuncu rotasyonu gelecek günler hakkında net ipuçları veriyor! Bu kadro derinliği Beşiktaş için büyük kazanç... Güneş ve ekibi bu kadar iyi futbolcuyu, egoları tokuşturmadan yönetmeyi başarabilirse kimin kazanacağı belli. Caner ve Gökhan'ın bu takıma katacaklarını anlatmak tekrara düşer. Tecrübe, kalite ve denge yıllardır hissedilen kanatların gerisindeki güçsüzlüğün giderilmesi anlamını taşıyor. Dün özel bir paragraf açılması gereken oyuncu İNLER.. Takıma kattığı kalite çok hissedildi. Özellikle topun oyuna sokulmasında kattığı farkın üzerine sol kanada attığı 2 tane uzun topla takımı pozisyona sokması krema etkisi yaptı. Atibaİnler ikilisini yan yana görme fikri birçok futbolsever gibi beni de sarmış durumda.. Talisca'yı biraz dağınık gördüm. Gençliğini ve kalitesini sahaya yansıtması için topsuz alanda da devamlılığını sürdürmeye ihtiyacı var.. Bu koşan takım onu da geliştirir.. Ancak taraftarın 11'de çıkan Fabricio'ya verdiği "baba mirası" gibi koşulsuz ve topa her dokunuşundaki coşkulu destek çok dikkat çekti. Bir oyuncu için bu kredi büyük şans. Hakem genelde iyiydi. Ancak iki takım lehine birer penaltı verebilirdi..