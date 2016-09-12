Aziz Behich'e büyük şok

Bursaspor'un 25 yaşındaki defans oyuncusu Aziz Behich'i maç sonunda statta unuttular.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında ilginç bir olay yaşandı.



Yeşil-beyazlıların defans oyuncusu Aziz Behic, mixed zoneda basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra şok bir olayla karşılaştı.



Takım otobüsü stattan ayrılırken, 25 yaşındaki futbolcuyu unuttular. Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Aziz Behich bir süre statta kaldı.



Başarılı futbolcu daha sonra kulüp tarafından özel araçla takım otobüsüne yetiştirildi.