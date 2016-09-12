Bazıları üzülecek

“Bu şekilde gidemez... Belki çok da hoşa gidecek bir karar vermeyeceğiz. Bazen aldığınız kötü kararlar, diğer oyunculardan iyi verim almanızı sağlar”

F.Bahçe'nin hocası, 1-0 kaybedilen Bursa maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte satırbaşları:

İlk yarıda pasları istediğimiz gibi yapamadık. Rakibimiz belki de ilk atağında golü buldu. Sahanın en kısa oyuncusu kafa golü attı. İki oyuncumuz uyuyordu. İkinci yarıda biraz şanssızdık. Her zaman hak ettiğinizi alamazsınız.

Şampiyonluklar, 3 maç sonunda değil sezon sonunda kazanılır. Herkes üzgün ve kızgın bunu anlayabiliyorum. Fenerbahçe gibi bir kulüpte 3 maçta 1 puan almak kabul edilebilir bir şey değil.

Zenit'te de ilk 5 maçta 2 puan almıştık ama öyle bir an geldi ki çok popüler olmayan kararlar vermek zorunda kaldım. O kararlarımın ardından işler iyi gitmeye başladı. Muhtemelen burada da aynısını yapmam gerekecek.

Bu Sow, Emenike veya Van Persie meselesi değil. Bir karar vermeliyim. Aynı pozisyonda 4 oyuncum var. Bu da büyük problem. Belki hoşa gidecek bir karar vermeyeceğiz. Bazen aldığınız kötü kararlar diğer oyunculardan iyi verim almanızı sağlar ama zor bir durum.