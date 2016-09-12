Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. Peki Benfica - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesine yarın Benfica maçıyla başlayacak.

Grupta Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olacak.

İki takım, TSİ 21.45'te Luz Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Benfica - Beşiktaş maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN BENFİCA TAKTİĞİ

İYİ BAŞLAMAK İSTİYOR

Beşiktaş, 6 sezon sonra gruplarda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmada puan veya puanlar alarak gruptan çıkma hedefinde ilk adımı atmaya çalışacak.

Beşiktaş, karşılaşmanın son hazırlığını ise maçın oynanacağı statta yapacak.

GÜNEŞ, BAZI FUTBOLCULARI DİNLENDİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica ile oynanacak maçı düşünerek Kardemir Karabükspor karşısında bazı önemli oyuncularını dinlendirdi.

Tolga Zengin, Andreas Beck, Adriano Correia ve Oğuzhan Özyakup gibi sık şans verdiği oyuncuları son Spor Toto Süper Lig mücadelesinde yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, Atiba Hutchinson ile Ricardo Quaresma'yı kadroya dahi almadı.

Güneş'in dinlendirdiği oyuncuları Benfica karşısında sahaya sürmesi bekleniyor.

BENFİCA İLE İLK MAÇ

Siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayla Benfica ile ilk kez Avrupa kupasında karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş gibi "kartal" sembolünü kullanan ve her maçta buna yönelik organizasyonlar yapan Benfica Kulübünün, yarınki karşılaşma için jest yaparak iki "kartal" uçuracağı belirtildi.

RAKİP DE FORMDA

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Benfica da şu ana dek formda bir görüntü ortaya koydu.

Portekiz Premier Lig'de 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Benfica, 3. sırada bulunuyor.

Bu arada B Grubu'nun diğer maçında Dinamo Kiev ile Napoli, Ukrayna'da karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, 6 SEZON SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak Beşiktaş, 6 sezon sonra Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda yer alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2009-2010'da mücadele eden siyah-beyazlı ekip, 5. kez bu büyük organizasyonda başarı kovalayacak.

Bu arenada daha önce 4 kez yer alan Beşiktaş, 24 maç yaptı. Henüz önemli bir başarıya imza atamayan siyah-beyazlı takım, 24 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 16 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 47 gol gördü.

İLK KATILIMI 2000-2001'DE

Beşiktaş, yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup mücadelesini 2000-2001'de yaptı.

H Grubu'nda Milan, Leeds United ve Barcelona ile eşleşen siyah-beyazlı takım, grubu birer galibiyet ve beraberlik, 4 yenilgiyle tamamladı.

Aldığı 4 puanla son sırada yer alan Beşiktaş, sahasında Barcelona'yı 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde evindeki en farklı galibiyete imza attı. Ancak siyah-beyazlı takım, deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilerek tarihinin en ağır ikinci yenilgisini de bu sezon yaşadı.

2003-2004 EN BAŞARILI SEZONU

Şampiyonlar Ligi'nde 2003-2004'te ikinci kez gruplarda yer alan siyah-beyazlı takım, bu organizasyondaki en başarılı dönemini geçirdi.

G Grubu'nda Chelsea, Sparta Prag ve Lazio ile mücadele eden Beşiktaş; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Grupta 7 puan toplayarak bu kulvarda en iyi derecesini elde eden siyah-beyazlı takım, 3. sırada kaldı.

Chelsea'yi İngiltere'de Sergen Yalçın'ın golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı deplasman galibiyetine ulaştı.

EN FARKLI MAĞLUBİYETİ 2007-2008'DE ALDI

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük hezimeti ise 2007-2008'de yaşadı.

Porto, Olympique Marsilya ve Liverpool ile A Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı takım, tarihinin en ağır yenilgisini Liverpool'a 8-0 yenilerek aldı.

Grubunu 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 6 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, son sırada kaldı.

2009-2010'DAKİ PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi'nde son kez 2009-2010'da mücadele eden Beşiktaş, B Grubu'ndaki mücadelede birer galibiyet ve beraberlik gördü.

Rakiplerine 4 maçta yenilen siyah-beyazlı takım, 4 puanla son sırayı aldı.

Beşiktaş, Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenerek tarihinin önemli galibiyetlerinden birine de bu sezonda imza attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesindeki performansları şöyle: