“Bakmayın sahada soğukkanlı duruşuma, büyük duygu yoğunluğu yaşadım… Tüylerim diken diken oldu. Muhteşem tribünler, rakibi boğan ıslıklar. Yıllardır bu anın hayalini kurmuştum.”

Hem Fenerbahçe, hem de Beşiktaş'la denemelere çıkmış ancak resmi sözleşmeye layık görülmemişti gençliğinde… Ne var ki önce Serie A ekibi Udinese'ye imza atıp oradan Napoli'ye geçen, son olarak Premier Lig şampiyonu Leicester City'ye transfer olan Gökhan İnler, Türk kulüplerinin yıllardır hayallerini süsleyen bir oyuncuya dönüşmeyi başarmıştı. O ise kalbindeki siyah-beyaz aşkı hiç unutmadı. Taraftarı olduğu Beşiktaş'a adım attıktan sonra performansıyla tam not alan 32 yaşındaki Gökhan İnler, ilk resmi maçını SABAH'a detaylarıyla anlattı.



BUNUN HAYALİNİ KURDUM

"Çok özel bir andı, yıllardır hayalini kurduğum bir duyguydu. Çünkü hayallerimin takımı, çocukluğumun takımı… Sahada o muhteşem seyirci tribünde, o duygu geçişi nasıl olur, nasıl bir bütünlük yaşanır merak içerisindeydim. İnanın abartmıyorum, tüylerim diken diken oldu. Bakmayın sahada soğukkanlı duruşuma çok büyük bir duygu yoğunluğu yaşadım. Muhteşem tribünler, rakibi boğan ıslıklar, bizleri kucaklayan tezahüratlar müthişti. Yıllardır bu anı yaşamanın hayalini kurmuş bir oyuncu olarak hayatımın en özel anlarını Beşiktaş'ta dün yaşadım."



AKLIM BEŞİKTAŞ'TAYDI

"Geçen yıl Beşiktaş'la görüşmeler başladığında içimdeki ateş alevlenmişti. Şartlar gereği Leicester City'e gitmek zorunda kalmıştım ama aklım hep Beşiktaş'taydı. Artık aklım da, fikrim de burada. Karabük maçında arkadaşlarım gibi elimden gelen bütün gayreti gösterdim, zamanla daha iyi olacağımıza inanıyorum. Ben büyük zaferler yaşamaya geldim. Bunun için de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Herkes oynamak ister ama bu konuda karar hocamızın ve ona hepimiz saygı duyuyoruz."



HEDEFİMİZ DEVLER LİGİ

"Beşiktaş'ın sadece ligde değil, Şampiyonlar Ligi'nde de hedefleri var. İlk hedefimiz iyi başlangıç yapmak ve bunu devam ettirip gruptan çıkmak. Güçlü rakiplerimiz var. Benfica maçında kim sahada olursa olsun, herkes elinden geleni yapacaktır."



LEİCESTER FIRSAT OLDU

Geçen yaz Napoli'den Premier Lig'e transfer olan Gökhan İnler, kulüpteki dar rotasyonun kurbanı oldu. Kulüp tarihinin en başarılı sezonunu çıkaran 11'i değiştirmek istemeyen Claudio Ranieri'nin kulübüye mahkum ettiği Gökhan, bunun üzerine İngiliz şampiyonuna ayrılmak istediğini söyledi ve Beşiktaş'a bonservissiz geldi.



NE DEDİLER?

GÖKHAN HÜCUMDA DAHA İYİ

Gerçekten çok iyi bir Gökhan İnler performansı izledik, özellikle ilk yarıda... Konuştuğumuz oyuncu, performansı ve devamlılığı ortada olan Atiba'nın yerine oynadı üstelik. Onun yerine oynayıp böylesine övgü almak hiç de kolay değildir. Karşılıklı düşündüğümüzde Gökhan'ın artıları öne doğru, Atiba'nın artıları ise top rakipteyken ve savunmadayken... İkisi yan yana olur mu diye düşünürsek, bazı zor maçlarda neden olmasın?

METİN TEKİN



ATİBA'NIN İŞİ ÇOK ZOR!

Gökhan İnler Avrupa'da Türk futbol kamuoyunun çok dikkatle izlediği bir oyuncuydu, Beşiktaş 10 numara transfer yapmış. Maçta en çok beğendiğim oyuncu Gökhan'dı. Beşiktaş'ta Atiba'nın işi bundan sonra çok zor... Atiba iz bırakmış bir futbolcu ama Gökhan böyle devam ederse büyük hizmetleri olacak. Sahanın her yerinde vardı, arkadaşlarıyla da uyumluydu. Transfere emeği geçen yetkilileri kutluyorum.

SİNAN VARDAR



TRANSFER ZAMANLAMA İŞİDİR

Transfer, sadece iyi oyuncuyu bulmak ve almak için son kuruşa kadar kasayı zorlamak değildir. İki sene önce Türkiye'ye getirmek için on milyonlarca Euro'yu gözden çıkarmanız gereken Gökhan İnler'i Beşiktaş bonservissiz ve çok uygun bir maliyetle alabildi. Geçen sene Leicester City'de oynayamamış olması bir handikap değil, bir fırsattı. Beşiktaş yönetimi de bu fırsatı değerlendirdi. Transfer zamanlama işidir.

MURAT ÖZBOSTAN