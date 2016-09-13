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- canlı anlatım

  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 20:19 Güncelleme Tarihi: 13.9.2016 21:47
Benfica - Beşiktaş canlı anlatım
Benfica - Beşiktaş canlı anlatım

, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk maçında deplasmanına çıkıyor.

İLK 11'LER
: Ederson, Nelson Semedo, Lisandro, Lindelöf, Grimaldo, Fejsa, Andre Horta, Cervi, Salvio, Pizzi, Gonçalo Guedes

: Tolga, Beck ,Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, İnler, Quaresma, Oğuzhan, Adriano, Aboubakar


STAT: Estadio da Luz
SAAT: 21.45
HAKEM: Milorad Mazic (Sırbistan)

QUARESMA İÇİN BİR BAŞKA MAÇ

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma için bu maçın anlamı büyük. Uzun yıllar Porto forması giyen yıldız oyuncu, çok yakından tanıdığı Benfica'yı bu kez Beşiktaş formasıyla yıkmak için sahada olacak.

Siyah beyazlı formayla 6 Avrupa golü bulunan Q7, 8 gollü Demba Ba ve 9 golle Daniel Pancu'yu geçmek için ter dökecek.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu unvanı, 14 golle Oktay Derelioğlu'nda bulunuyor. Oktay'ı 12 golle Brezilyalı Bobo izliyor.

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