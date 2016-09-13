Benfica - Beşiktaş canlı anlatım

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk maçında Benfica deplasmanına çıkıyor.

İLK 11'LER

Benfica: Ederson, Nelson Semedo, Lisandro, Lindelöf, Grimaldo, Fejsa, Andre Horta, Cervi, Salvio, Pizzi, Gonçalo Guedes



Beşiktaş: Tolga, Beck ,Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Gökhan İnler, Quaresma, Oğuzhan, Adriano, Aboubakar





STAT: Estadio da Luz

SAAT: 21.45

HAKEM: Milorad Mazic (Sırbistan)



QUARESMA İÇİN BİR BAŞKA MAÇ



Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma için bu maçın anlamı büyük. Uzun yıllar Porto forması giyen yıldız oyuncu, çok yakından tanıdığı Benfica'yı bu kez Beşiktaş formasıyla yıkmak için sahada olacak.



Siyah beyazlı formayla 6 Avrupa golü bulunan Q7, 8 gollü Demba Ba ve 9 golle Daniel Pancu'yu geçmek için ter dökecek.



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu unvanı, 14 golle Oktay Derelioğlu'nda bulunuyor. Oktay'ı 12 golle Brezilyalı Bobo izliyor.