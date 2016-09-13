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PFDK'ya sevk edildi

  • AA
  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 15:12
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Bursaspor maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 'nin PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden, Adanaspor, Gaziantepspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor ve Bursaspor'un da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

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