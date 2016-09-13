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Zorya maçına hazırlanıyor

  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 14:34
Fenerbahçe Zorya maçına hazırlanıyor
Fenerbahçe Zorya maçına hazırlanıyor

, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 15 Eylül Perşembe günü deplasmanda ekibi Zorya ile yapacağı maçın hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi.

İki ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından antrenmanın, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın sabah 'ya gidecek.

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