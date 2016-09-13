Fenerbahçeli futbolcu Lens: En kısa sürede...

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Hollandalı futbolcu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişlerine son vereceklerine inandığını dile getirerek, "Kazanma moduna hızlı bir şekilde girmeliyiz. En kısa sürede seri yakalamalıyız. Örneğin önümüzde bir Avrupa Ligi maçı var. O maçta hedefimiz kesinlikle 3 puan. Zaten bir maç kazansak güvenimiz de gelecek. O kazanma serisini de başlatacağız. Hedefimiz şampiyonluğa oynamak, şampiyonluğu istiyoruz." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlardan destek isteyen Lens, "Onların bize inançlarını korumaları ve desteklerini sürdürmeleri çok önemli. Hala bize inandıklarını, desteklediklerini göstersinler. Gelsinler bize destek versinler. Buna ihtiyacımız var. Biz de onlara daha iyisini yapabileceğimizi ispatlayacağız." ifadelerini kullandı.

"ADVOCAAT OYUNCULARIN KALİTESİNİ ORTAYA ÇIKARMAYI BİLİYOR"

Jeremian Lens, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın oyuncuların kalitelerini ortaya çıkarmayı bildiğini aktardı.

Advocaat ile ilk olarak 10 yıl önce AZ Alkmaar'da çalıştığını ve başarılı olduklarını dile getiren Lens, şunları kaydetti:

"Daha sonra PSV'de de onunla beraber başarılı bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Orada 3 sezon oynadım. Advocaat yönetiminde kariyerimin en fazla sayıda gol attığım dönemini yaşadım. 15 gol 12 asistle oynadım. Oyuncuların kalitesini ortaya çıkarmayı gayet iyi bilen bir teknik direktör. Onun en büyük özelliğinin de bu olduğunu düşünüyorum. Oyuncularda nasıl davranması gerektiğini, takımı doğru seviyeye nasıl getireceğini biliyor."

Jeremain Lens, güçlü ve hırslı bir oyuncu olduğunu belirterek, "Golü ben atmışım, takım arkadaşım atmış benim için hiç fark etmiyor. Ben sadece takımın başarısını, beraberce başarıyı istiyorum her zaman. Takımın başarısından başka bir şey düşünmem ve takımım için sahada her şeyimi vermeye çalışırım." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 15 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Zorya ekibi ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyleyen Lens, gruptan çıkma şanslarını da yüksek gördüğünü dile getirdi.