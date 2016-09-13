İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda canlı yayınlanacak maçlar

Türkiye’nin Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda tam 14 maç A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi başlıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına.



İşte televizyondan A Spor ve internet üzerinden Sabah.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak 14 maç

20 Eylül 2016 Salı

12:30 | OFSPOR - K.KARABÜKSPOR / CANLI

15:00 | ORHANGAZİSPOR – KAYSERİSPOR / CANLI

18:30 | AFJET AFYONSPOR – KARŞIYAKA / CANLI

21:00 | A.ALANYASPOR - SANCAKTEPE BELEDİYESPOR / CANLI

21 Eylül 2016 Çarşamba

12:00 |24 ERZİNCANSPOR – ADANASPOR / CANLI

14:30 |MANİSA B.B.SPOR - Ç.RİZESPOR / CANLI

16:30 |SAMSUNSPOR - DİYARBEKİR SPOR / CANLI

19:00 |TRABZONSPOR - SERHAT ARDAHAN SPOR / CANLI

21:30 |ADANA DEMİRSPOR - B. B. ERZURUMSPOR / CANLI

22 Eylül 2016 Perşembe

12:00 |EYÜPSPOR - G.ANTEPSPOR / CANLI

14:30 |BAYRAMPAŞA – BURSASPOR / CANLI

16:30 |SİVASSPOR-TİRE 1922 SPOR / CANLI

19:00 |GAZİANTEP B.BLD. SPOR – DÜZCESPOR / CANLI

21:30 |GÖZTEPE – KÜTAHYASPOR / CANLI