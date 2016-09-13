Konyaspor-Shakhtar maçı bilet fiyatları

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk maçının biletleri satışa sunuldu.

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 15 Eylül'de Shakhtar Donetsk ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre en ucuz bilet 60, en pahalı bilet ise 165 liradan satılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak maçın bilet fiyatları şu şekilde: