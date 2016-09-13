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spor-Shakhtar maçı bilet fiyatları

  • AA
  • Giriş Tarihi: 13.9.2016 16:31
Konyaspor-Shakhtar maçı bilet fiyatları
Konyaspor-Shakhtar maçı bilet fiyatları

Atiker spor- maçının biletleri satışa sunuldu.

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 15 Eylül'de Shakhtar Donetsk ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamaya göre en ucuz bilet 60, en pahalı bilet ise 165 liradan satılıyor.

Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Batı alt tribün

Tüm bloklar

165 TL

Batı üst tribün

Tüm bloklar

80 TL

Doğu alt tribün

Tüm bloklar

80 TL

Doğu üst tribün

Tüm bloklar

80 TL

Konya Çimento güney üst tribün

Tüm bloklar

60 TL

Konya Çimento güney alt tribün

Tüm bloklar

60 TL

Kule Site kuzey alt tribün

Tüm bloklar

60 TL

Kule Site kuzey üst tribün

Tüm bloklar

60 TL

Misafir takım tribünü

Üst A-B-C blokları

65 TL

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