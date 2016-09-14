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, Akhisar maçı hazırlıklarına başladı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 11:20
Beşiktaş, Akhisar maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Akhisar maçı hazırlıklarına başladı

, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, bir saate yakın sürdü. ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçından sonra özel uçakla İstanbul'a sabah saat 06.00'da gelen Siyah-beyazlı takım, tesislere giderek salonda antrenman yaptı. Tüm oyuncuların katıldığı salon çalışmasında ısınma ve stretching hareketleri yapıldı. Denge, kuvvet çalışması ve serbest çalışma ile antrenman sona erdi.

, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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