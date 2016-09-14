Çalımbay: "Böyle ayrıldığım için üzgünüm"

Kasımpaşa Kulübü tarafından görevine son verildiği açıklanan teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetimin, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçından sonra kendisini çağırdığını ve yollarını ayırmak istediğini söyledi. Çalımbay, daha sonra yönetimin bu kararından vazgeçtiğini, ancak bu kez de kendisinin bunu kabul etmediğini belirtti.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) Levent'teki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Rıza Çalımbay, ayrılığın gerçek sebeplerini açıklamak için bu toplantıyı yapmak istediğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda her zaman yaşanan olağan şeylerden birisi dün yaşandı. Geçen sezon Kasımpaşa'da göreve geldik. Takım bir sezon önce son maçlarda ligde kalmayı başarmıştı. Göreve başladığımızda da yönetim, '15. olun yeter, gelecek sezon şampiyon olacak bir takım kuracağız.' dedi. Güzel bir sezon geçirdik ve beklentilerin çok üzerinde, ligi 7. bitirdik. Hakem hataları olmasaydı Avrupa'da olacaktık. Bu sezona başlarken ise 'küçülmeye gideceğiz.' dediler. Bu sezon için hiçbir beklentisi olmayan bir yönetim vardı. Bunu da saygıyla karşıladık. Önemli olan belirli bütçelerle oyuncu alabilmemizdi ama yapılmadı."

Ligin başlamasına 4-5 gün kala, hazır olmayan oyuncular transfer ettiklerini anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bu oyunculardan sezon başında yararlanmamız mümkün değildi. Bizim burada sözleşmemiz vardı ve devam etmemiz gerekirdi. Başkanımız, 'düşsek bile devam etmeni istiyorum.' dedi, ancak Başakşehir maçından sonra beni çağırdılar ve 'yolları ayırabiliriz.' dediler. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Aynı yönetim bir gün sonra görevime devam etmemi istedi, kesinlikle kabul etmedim. Çünkü bizim onurumuz, kişiliğimiz var. Düşüncemiz farklı olsaydı, sezon başında çok isteyen takımlar oldu, hiçbirine 'evet' demedim. Böyle ayrıldığım için üzgünüm."

"SADECE SAKİN OLUP ZAMAN VERMELERİ GEREKİYORDU"

Yeni bir takım kurulmasına ve oyuncuların geç gelmesine rağmen yalnızca 3 hafta sonunda takımdan gönderilmesi yönünde karar verilmesine şaşırdığını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Eğer biraz zaman verilseydi bu takım tüm olumsuzluklara rağmen çok iyi bir takım olacaktı. Sadece sakin olup, zaman vermeleri gerekiyordu. Herkesin bize destek çıkması gerekiyordu ama maalesef istediğimiz desteği bulamadık. Tabi bunun sebebi yönetime göre başka şeyler de olabilir. Biz hiçbir zaman görevden kaçmadık, aldığım hiçbir oyuncuyu henüz oynatamadım. Bana en ters gelen şeylerden bir tanesi de canlı olarak seyretmediğimiz oyuncuları aldım. Onları ancak lig maçında görebildim."

"HEDEFİM KESİNLİKLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'YDİ"

Welliton, Nakoulma ve Umut Bulut gibi oyuncuları istediğini ancak bunların transfer edilemediğinin altını çizen Rıza Çalımbay, "Bu sezon mükemmel transferler yapacaktık ama olmadı. 100'den fazla maç seyrettik. 50-60 ucuz oyuncu bulduk. Bu listeden yalnızca Sadiku alındı. Eğer geçen sezonki kadroyu koruyup, üzerine 4-5 transfer yapabilseydik, bu sezon şampiyonluğa oynayacağımızı düşünüyorduk. Kasımpaşa ile bu yıl hedefim kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ydi." şeklinde görüşlerini aktardı.

"TABİİ Kİ ZAMAN ZAMAN İSYAN EDECEĞİZ"

Maçlardan sonra yaptığı açıklamaların, "sürekli şikayet ediyor." eleştirilerini getirdiğini hatırlatan Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"En çok üzüldüğümüz şey, ligin başlamasına birkaç hafta kala Eren'in gitmesi oldu. Hücum gücümüz azaldı. Eren'in yerine aldığımız arkadaşımız, Trabzonspor maçından önce statta, yeni sezon hazırlıklarını yapıyordu. Takımın en önemli isimleri gitti, yerine kimseyi koyamadık. Geçen sezon 50 golümüzün 39'unu atan oyuncularımız gitti. Kamp döneminde sadece Batuhan ve Turgut Doğan bizimleydi. Burada tabii ki bir teknik direktör sıkıntılı olacak ve tabii ki zaman zaman isyan edeceğiz. Sesimizi çıkarmamamız normal olmazdı. Kimseye saygısızlık etmedik. İş adamı değiliz, teknik direktörüz. Nerede ne konuşacağımızı çok iyi biliyoruz."

Yeni kurulan her takımın zamana ihtiyacı olmasının doğal olduğunu belirten Rıza Çalımbay, son olarak şunları söyledi:

"Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı, iyi oyunculara sahipler, şu anda onların da durumu belli. Neden, çünkü antrenörleri yeni. Trabzonspor da çok iyi oyuncular aldı ama yeni bir takım ve zaman lazım. Bu oyuncular çok iyi şeyler yapacaktır ama zaman tanımazsanız başarılı olmaları mümkün değil."