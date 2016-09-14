Ceza uslandırdı!

Galatasaray’da yeni ceza sistemi işe yaradı. Geçen sezonun ilk 4 resmi maçı ile kıyaslandığında sarı-kırmızılı takımın gördüğü kart sayısı yüzde 65 azaldı

VARAN 1

Galatasaray yönetimi geçen sezon sonunda futbol takımına 6 milyon Euro'yu bulan disiplin cezası kesmişti. Sneijder ve Selçuk'un başını çektiği oyunculara gereksiz yere gördükleri sarı kartlar, astronomik rakamlarla fatura edilmişti. Yönetim bu cezayı tebliğ etti ama olası lig şampiyonluğunu düşünerek uygulamaya koymadı. Ancak bir gerçek var ki yeni disiplin yönetmeliği takımı hizaya soktu. Bu sezonki 4 resmi maçta sarı-kırmızılı takıma 390 dakikada 5 sarı kart çıktı. Sadece Sabri, Kayseri'de uzatmayı az oynattığı için hakeme itiraz edip sarardı. Diğer oyuncular taktik fauller yüzünden cezalandırıldı. Geçen sezon ise ilk 4 resmi maçta G.Saray'a 2'si kırmızı olmak üzere 14 kart çıkmıştı. Kartlarda yüzde 65 azalma söz konusu...

SNEİJDER KART GÖRMEDİ

Geçen sezonu 11 sarı kartla tamamlayan ve 2.2 milyon Euro disiplin cezasına çarptırılan Sneijder de uslandı. Beşiktaş'a karşı Süper Kupa'da 120, ligde ilk 3 haftaki maçların tamamında 90 dakika sahada kalan Hollandalı, hiç kart görmedi.