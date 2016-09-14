Lens: ManU’yu yenebiliriz!

“Sezona kötü başlasak da inancımızı koruyarak, şampiyonluğa inanmalıyız. UEFA’da zor gruptayız fakat Man. United’ı yenebileceğimizi düşünüyorum.”

Fenerbahçe'nin, transferin son günlerinde İngiltere'nin Sunderland takımından kiraladığı Jeremain Lens, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini belirten Hollandalı oyuncu F.Bahçe'yi seçmesinde hocası Advocaat'ın ettiği telefonun etkili olduğunu söyledi. İnançlarını ve konsantrasyonlarını kaybetmedikleri takdirde Avrupa Ligi grubundan çıkabileceklerini söyleyen Lens, grubun favorisi Manchester United'ı yenebileceklerini belirtti. İşte Lens'in açıklamalarından satırbaşları:



'ÇİFT UĞUR OLSUN' DİYE 77'Yİ SEÇTİM



Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hollanda'dan biliyorum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim.

Transferimde Advocaat çok ısrarcı oldu. Telefonla konuştum ve bana 'Senin için en iyi yer burası' dedi.

Sahada çok güçlü bir oyuncuyum. Asist yapmak, gol atmak bunlar önemli ama asıl önemli olan takıma katkı verebilmek.

Daha önce tatil için İstanbul'a gelip görmüştüm. İki haftadır buradayım... Gerçekten çok büyük ve güzel bir şehir.

Normalde Fenerbahçe gibi bir kulüpte beklentiler büyüktür. Hala inancımızı korumalıyız ne kadar kötü başlasak da... Bu takımın ve taraftarın şampiyonluk inancını ayakta tutması gerek.

Zorya'nın iyi bir kadrosu var. Orada şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum.

Manchester United çok iyi bir takım... Ama inanırsak, onları da yenebileceğimizi düşünüyorum.

Çok özel bir uğurum yok ancak ben de kendi inancıma göre maçlardan önce dua ediyorum.

Şanslı numaram 7... Ama 7 numara Alper'de.. 77'yi ise çifte şans getirebileceğini düşündüğüm için seçtim.