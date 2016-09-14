Real Madrid'den muhteşem geri dönüş

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında Real Madrid sahasında Portekiz temsilcisi Sporting'i 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda ilk hafta karşılaşmalarında Real Madrid, Sporting'i 2-1'lik skorla devirerek gruba galibiyetle başladı. Rakibi karşısında yenik duruma düşen Real Madrid'e galibiyeti getiren goller Cristiano Ronaldo ve Alvaro Morata'dan geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da net gol fırsatı üretmekte zorlandı.

Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından ikinci yarıya Sporting hızlı başladı. Ceza sahası içi sağ çaprazda oluşan karambolde bir anda topu önünde bulan Bruno Cesar, sol ayağıyla uzak köşeye düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 0-1.

Golün ardından Real Madrid oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıkarken, son bölümlere kadar üst üste net pozisyonlardan sonuç almadı.

89. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ronaldo, harika bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

90+4'te ise sahneye Alvaro Morata çıktı. Sol kanattan James Rodriguez'in ortasında kale önünde kafa vuruşunu yapan golcü oyuncu, maçın sonucunu ilân etti: 2-1.

Real Madrid gruptaki ikinci maçında Borussia Dortmund'a konuk olacak.