Talisca Beşiktaş'ı hayata döndürdü!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Tur B Grubu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk maçında Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş Talica'nın 90+4'te attığı frikik golü ile Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

KADRODA ROTASYON



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kardemir Karabükspor maçından 7 oyuncu değişikliği yaparak kadroda rotasyona gitti.



Kalede Tolga Zengin'e şans veren tecrübeli hoca Andreas Beck, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma ve Aboubakar'ı sahaya sürerek toplamda 7 oyuncuyu değiştirmiş oldu.





Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçına Tolga Zengin - Beck - Marcelo - Tosic - Adriano - Atiba - Gökhan İnler - Quaresma - Oğuzhan - Caner ve Aboubakar onbiri ile çıkarken, Fabricio - Olcay - Tolgay - Cenk Tosun - Rhodolfo - Gökhan Gönül ve Talisca yedekler arasında yer aldı.



Kerim Frei - Utku Yuvakuran - Necip Uysal ve Atınç Nukan ise karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda tercih edilmedi.





TARAFTAR İLGİSİZ KALDI



Beşiktaş ve Benficalı taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.



Siyah Beyazlılar için ayrılan 1500 biletten sadece 250 tanesi satılırken Benficalı taraftarlar da 65 bin kişilik Estadio Do Luz stadını büyük oranda boş bıraktı.

PUANLA BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında Portekiz'in Benfica takımıyla berabere kalan Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonuna puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde 6 sezon sonra mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisiyle 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, maçın 12. dakikasında Marcelo ve Tolga Zengin'in hataları sonrası kalesinde golü gördü. İkinci yarıda rakip kaleye yüklenen siyah-beyazlı takım, en önemli pozisyonunu 74. dakikada Cenk Tosun ile yakaladı ancak golü bulamadı.

90+3. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Anderson Talisca meşin yuvarlağı güzel bir vuruşla filelere göndererek takımının sahadan beraberlikle ayrılmasını sağladı.

- BEŞİKTAŞ, BENFİCA'DAN KİRALADIĞI TALİSCA İLE GOLÜ ATTI

Beşiktaş'ın golünü, bu sezon için Benfica'dan kiralanan Talisca kaydetti.

Maçın ikinci yarısında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olan Talisca, hücumda takımının daha etkili olmasını sağladı.

Benfica taraftarlarının desteğiyle oyuna dahil olan genç oyuncu, 56. dakikada Gökhan İnler'in uzun pasında topla buluştuğu pozisyonda, Benfica ceza alanı içinde Victor Lindelöf'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Siyah-beyazlı takım oyuncuları penaltı beklerken hakem Milorad Mazic, "devam" kararı verdi.

- BEŞİKTAŞ, BU SEZONKİ 5 MAÇTA DA GOL YEDİ

Beşiktaş'ın sezon başı itibarıyla en büyük sıkıntısı savunmada oldu.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonun ilk 5 resmi maçında da kalesini gole kapatamadı. Galatasaray ile oynanan Süper Kupa'da kalesinde bir gol gören Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'deki ilk 3 karşılaşmada da aynı durumla karşılaştı.

Siyah-beyazlı takım, kaleci Tolga Zengin'in görev yaptığı Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Benfica maçlarında birer Atiker Konyaspor mücadelesinde ise 2 gol yedi. Beşiktaş, Fabricio Agosto Ramirez'in şans bulduğu Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ise bir golü kalesinde gördü.

Tolga Zengin, 4 maçta 5 gol, Fabricio ise bir maçta bir gole engel olamadı.

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, 84. dakikada ise Quaresma'nın büyük hatasında Guedes'in şutunda başarılı bir kurtarış yaptı ve takımının 2-0 geriye düşmesini engelledi.

- İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK MAÇ BERABERE

Beşiktaş ile Benfica Avrupa kupalarında ilk kez karşılaştı.

İki takım arasındaki ilk karşılaşma beraberlikle tamamlandı ve iki ekip puanları paylaştı.

- PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI 3. BERABERLİK

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Portekiz takımlarına karşı 10. maçında 3. beraberliğini aldı.

Portekiz ekiplerini 2 kez yenen Beşiktaş, 5 maçtan da mağlup ayrıldı.

Benfica ise Türk takımlarına karşı evinde ilk kez berabere kaldı. Türk temsilcilerini sahasında 5 kez yenen Portekiz ekibi, sadece Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

- BENFİCA TARAFTARLARINDAN QUARESMA'YA TEPKİ

Benfica taraftarları maç boyunca Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'ya tepki gösterdi.

Ev sahibi takım taraftarları, ülkesinin Sporting Lizbon ve Porto takımlarında forma giyen tecrübeli oyuncuyu ayağına her top gelişinde yuhaladı.

- TOSİC'TEN BAŞARILI PERFORMANS

Beşiktaş'ta sahanın en iyi isimleri arasında savunmanın göbeğinde görev alan Dusko Tosic oldu.

Mücadelenin iki yarısında da kritik müdahaleler yapan Tosic, zaman zaman hücuma da katkı vermeye çalıştı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Beşiktaş'ın sağ çaprazda geliştirdiği atakta Quaresma'nın sert şutunda, yüzüne top gelen Alex Grimaldo fenalık geçirdi. Sağlık ekibinin gerçekleştirdiği tedavi sonrası Benficalı oyuncu maça devam etti.

Bu arada karşılaşmayı 42 bin 126 biletli taraftar takip etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Quaresma'nın ortasında sağ kanatta Beck topu kafa ile Aboubakar'ın önüne indirdi. Aboubakar'ın beklemeden pasında Gökhan İnler'in vuruşunda top üstten dışarı gitti.

12. dakikada topla birlikte sol çizgiye inen Salvio'nun ortasında Tolga'nın müdahalesinde kale önüne düşen topu Franco Cervi ağlar gönderdi. 1-0

30. dakikada ceza yayı gerisi sağ çaprazdan Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Moraes topu çeldi.

39. dakikada Cervi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Guedes'in vuruşunda top kaleci Tolga'da kaldı.

43. dakikada Quaresma'nın ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Aboubakar vuruşunu yapamadan Grimaldo yerinde bir müdahale ile meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

45+1. dakikada ceza sahası gerisi sağ çaprazdan Andre Horta'nın sert vuruşunda kaleci Tolga sona anda uzanarak topu çeldi.



Maçtan dakikalar (İkici yarı)

52. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Talisca'nın pasında Adriano'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

62. dakikada sol kanatta çizgiye inen Caner'in vuruşunda top kaleci Moraes'de kaldı.

66. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

72. dakikada Benfica'nın hatasında topu alan Quaresma kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ayağından fazla çıkarınca kaleci Moraes, topu karşıladı.

74. dakikada Aboubakar'ın sol kattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in kötü vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.

83. dakikada Talisca'nın uzun gönderdiği topla ceza sahası gerisinde buluşan Olcay'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Moraes'de kaldı.

85. dakikada Quaresma'nın hatasında ceza yayında topu kapan Lisandro Lopez'in vuruşunda kaleci Tolga meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada Talisca, ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Estadio da Luz

Hakemler: Milorad Mazic xx, Milovan Ristic xx, Dalibor Djurdjevic xx

Benfica: Moraes xx, Grimaldo xx, Nelson Semedo xx, Lindelöf x, Lisandro Lopez x, Fejsa xx (Celis dk. 88 ?), Eduardo Salvio xx, Cervi xx (Samaris dk. 70 x), Andre Horta xx, Pizzi x, Guedes xx

Yedekler: Julio Cesar, Almeida, Luisao, Andre Carrillo, Jose Gomes

Teknik Direktör: Rui Vitoria

Beşiktaş: Tolga x, Adriano xx (Cenk dk. 63 xx), Beck x, Tosic xxx, Marcelo Guedes xx, Gökhan İnler xx, Oğuzhan xx (Talisca dk. 46 xxx), Atiba Hutchinson x, Quaresma xx, Caner Erkin xx, Aboubakar xxx (Olcay dk. 81 xx)

Yedekler: Agosto, Luiz Rhodolfo, Gökhan Gönül, Tolgay

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Franco Cervi (dk. 12) (Benfica), Talisca (dk. 90+3) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Samaris, Salvio (Benfica), Beck, Caner (Beşiktaş)