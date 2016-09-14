Yunus Mallı: Umre ziyareti bana güç verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'te forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, geçen yıl yaptığı umre ziyaretinin kendisine güç verdiğini bildirdi.

Yunus, Sportbild dergisine verdiği röportajda, bir Müslüman olarak görevlerini yerine getirmeye çalıştığını ve günde 5 vakit namaz kıldığını belirtti.

Dini inancının hayatının önemli bir parçası olduğunu aktaran 24 yaşındaki futbolcu, "Geçen yıl yaptığım umre ziyareti bana güç verdi." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında eşiyle Türkiye'nin güneyinde bulunduğunu ve orada söz konusu darbe girişimiyle ilgili herhangi bir şey hissedilmediğini belirten milli futbolcu, "Görüntüleri haberlerden izledik. İstanbul ve Ankara'da ailem var ve büyük endişe duyduk. Neyse ki durum yeniden sakinleşti." yorumunu yaptı.

Yunus Mallı, geçen sezon devre arasında Borussia Dortmund'un kendisini transfer etmek istemesine ilişkin ise "Kışın transfer olmak isterdim fakat Mainz 05 beni bırakmadı. Buna saygı duyuyorum. Dortmund'un ilgisinin sadece devre arasında olduğunu biliyordum. Mümkün olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon 11 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Yunus Mallı, bu sezon yine en az bu istatistiklere ulaşmak istediğini sözlerine ekledi.