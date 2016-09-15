Akhisar evinde Beşiktaş'a kabus!

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Akhisar Belediyespor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı maçlarda rakibine hiç mağlup olmadı.

Akhisar Belediyespor 2012-13 sezonundan bu yana taraftarı önünde Beşiktaş ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. İlk sezonunda Beşiktaş'ı 19 Mayıs Stadı'nda 4-1'lık skorla deviren Akhisar, Beşiktaş'la 2013-14 ve 2015-16 sezonlarında 3-3, 2014-15'te de 1-1 berabere kaldı.

Akhisar Belediyespor, geçen sezonu şampiyon bitiren Beşiktaş'ı İstanbul'da da 2-0 yenmeyi başarmıştı. Beşiktaş karşısında istedikleri skoru alacaklarını belirten Teknik Direktör Tolunay Kafkas, hatasız oynamaya çalışacaklarını söyledi.

Siyah beyazlıları orta sahadan vurmayı planlayan Kafkas'ın kanat organizasyonlarına da ağırlık verdiği belirtildi. Akhisar'da sakat futbolcu bulunmazken, geçen hafta deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Aykut Çeviker, pazar günü sahada olmayacak.