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Akhisar evinde 'a kabus!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 13:37
Akhisar evinde Beşiktaş'a kabus!
Akhisar evinde Beşiktaş'a kabus!

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde ile karşı karşıya gelecek , Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı maçlarda rakibine hiç mağlup olmadı.

2012-13 sezonundan bu yana taraftarı önünde ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. İlk sezonunda Beşiktaş'ı 19 Mayıs Stadı'nda 4-1'lık skorla deviren Akhisar, Beşiktaş'la 2013-14 ve 2015-16 sezonlarında 3-3, 2014-15'te de 1-1 berabere kaldı.

Akhisar Belediyespor, geçen sezonu şampiyon bitiren Beşiktaş'ı İstanbul'da da 2-0 yenmeyi başarmıştı. Beşiktaş karşısında istedikleri skoru alacaklarını belirten Teknik Direktör Tolunay Kafkas, hatasız oynamaya çalışacaklarını söyledi.

Siyah beyazlıları orta sahadan vurmayı planlayan Kafkas'ın kanat organizasyonlarına da ağırlık verdiği belirtildi. Akhisar'da sakat futbolcu bulunmazken, geçen hafta deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Çeviker, pazar günü sahada olmayacak.

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