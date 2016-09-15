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, Kayseri’ye

  • AA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 15:27
Bursaspor, Kayseri’ye hazır
Bursaspor, Kayseri’ye hazır

, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Kayserispor maçı lıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçının lıklarını bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 6'ya 3 kontrol pas oyunu ile devam etti. , son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma yaptı. Sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç, Merter Yüce ve Serdar Kurtuluş takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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