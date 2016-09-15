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Denizlispor'da keyifler yerinde

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 15:25
Denizlispor'da keyifler yerinde
Denizlispor'da keyifler yerinde

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Sivasspor'a konuk olacak Denizlispor'da zorlu deplasman öncesi keyifler yerinde.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tesislerinde sürdüren yeşil siyahlılarda 19 yaşına giren genç cu Emre Sağlık'ın doğum gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Denizlisporlu futbolcular idman sonrası Emre'ye un ve yumurtaya buluyarak oyuncuya usülü doğum günü partisi düzenledi.

Başkan Süleyman Urkay'ın da takip ettiği anterenman neşe içinde sona ererken, Teknik Direktör Selahattin Dervent, Sivas'tan istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Dervent, "Zor bir deplasmana gidiyoruz. İyi bir futbol sergileyip puan ya da puanları toplayacağız" dedi.

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