Gençlerbirliği'nde Ferhat şoku!

Gençlerbirliği'nde Ferhat Görgülü'nün kasığındaki sakatlık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de 18 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenmanda, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalışma yapıldı.

Antrenmana, tedavisi süren Ferhat Görgülü katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Selçuk Şahin dinlendirildi. Serdarcan Eralp ve Tokelo Rantie ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. MR'ı çekilen Ferhat Görgülü'nün kasığında sakatlık tespit edildiği ve oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Antrenman sonrasında kaleci Nihat Şahin'e takım arkadaşları tarafından unlu-yumurtalı doğum günü kutlaması yapıldığı belirtildi.

Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği maçı, pazar günü saat 17.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.