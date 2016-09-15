Avrupa Ligi'ne ilk kez katılım gerçekleştiren Konyaspor, H Grubu mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile bu organizasyonun grup maçlarındaki ilk sınavını veriyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasında Konyaspor ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Konyaspor Shakhtar Donetsk maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22.05'te başlayacak. Konya'da oynanacak maç, Tivibu Spor 3 ve TRT 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Yardımcılıklarını ise Roland Brandner ve Roland Riedel üstlenecek.

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STAT : Konya Buyuksehir Stadyumu

SAAT: 22.05

KONYASPOR: Serkan, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Skubic, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic.

SHAKHTAR: Pyatov, Butko, Kucher, Rakitskyy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Kovalenko, Bernard, Ferreyra..