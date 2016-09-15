Osmanlıspor 2-0 Steaua Bükreş

Osmanlıspor tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'i 2-0 mağlup etti ve müthiş bir başlangıç yaptı.

UEFA Avrupa Ligi L Grubu ilk maçında Osmanlıspor, Ankara'da Steaua Bükreş'i konuk etti. Temsilcimiz, S. Bükreş'i 90 dakika sonunda 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Maç boyunca iyi bir futbol sergileyen Osmanlıspor'un ilk golünü 64. dakikada penaltıdan Cheick Diabate attı. 74. dakikada sol kanattan Pinto'nun ortasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen Umar Aminu, skoru 2-0'a getirmeyi başardı. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay bu sonuçla Avrupa'daki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

Grubun diğer maçında Villarreal, 1-0 geriye düştüğü maçta Zurich'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İlk maçlar sonunda temsilcimiz Osmanlıspor 3 puanla Villarreal'in önünde 1. sıraya yerleşti.

Osmanlıspor gruptaki ikinci maçını İsviçre deplasmanında Zurich ile 29 Eylül Perşembe günü oynayacak.