Osmanlıspor - Steaua Bükreş

Osmanlı’nın Avrupa seferi başlıyor. Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yoluna yenilgisiz devam eden Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda sahasında Rumen ekibi Steaua Bükreş ile karşılaşıyor.

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UEFA Avrupa Ligi L Grubu müsabakasında Osmanlıspor ile Steaua Bükreş karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanan maç Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstleniyor.

STAT: Osmanlı Stadı

SAAT: 22.05

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Koray, Aykut, Lawal, Pinto, Musa, Numan Çürüksu, Regattin, Umar Aminu, Ndiaye, Diabate.

STEAU BÜKREŞ: Nita, Tamas, Tosça, Golubovic, Adanovic, Moke, Boldrin, Amorim, Enache, Bourceanu, Popa..