Semih Kaya'dan ilginç Vodafone Arena açıklaması

Galatasaray'ın stoperi Semih Kaya, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın atmosferiyle ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya, şampiyonluklara alışkın bir kulüp olduklarını belirterek, "Umarım her şey istediğimiz gibi gider, sezonu şampiyonlukla bitiririz." dedi.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de 17 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Semih, geçen hafta Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada istemediklerini bir sonuç aldıklarını ve bunun için üzgün olduklarını söyledi.

Yeni sezona iyi hazırlandıklarını dile getiren Semih Kaya, "Sezona iyi başladık, iyi bir uyum yakaladık. Oynayan, oynamayan tüm oyuncular elinden geleni vermeye çalışıyor. Sonuçta ligde böyle şeyler olacak, kazanacağız, kaybedeceğiz, berabere kalacağız. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Sezonu en iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Biz şampiyonluklara alışmış bir kulübüz. Umarım her şey istediğimiz gibi gider, sezonu şampiyonlukla bitiririz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, takım olarak ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını anlatarak, "Sezonun ilk maçları olduğu için rakibe göre önlem alıyoruz. İlerleyen haftalarda tempo ve sistemimizi sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüşünü belirtti.

"SAKATLIĞIM TAMAMEN GEÇMİŞ DURUMDA"

Yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle geçen sezon istediği gibi bir performans ortaya koyamadığını vurgulayan Semih Kaya, şunları kaydetti:

"Tabi bu bir mazeret değil. Sonuçta düşük bir performans sergiledim. Eleştirilere de her zaman açığım. Her futbolcunun kariyerinde inişli çıkışlı durumlar olur. Ben bunu geçen yıl geride bıraktığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra inişli çıkışlı dönemler yaşamam. Şu an sakatlığım tamamen geçmiş durumda, 2,5 haftadır takımla çalışıyorum. Performansımı en yakın zamanda iyi dönemlerdeki seviyeme ulaştırmak istiyorum."

Semih, önceki yıllarda da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süreler sahalardan uzak kaldığını anımsatarak, "Sakatlık üzücü bir şey. Hocamızın bana yaklaşımı çok iyi. Baba oğul gibiyiz. Gerçekten beni çok seviyor ve değer veriyor. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta da belki süre alamam ama bu hiçbir zaman konsantrasyonumu düşürmeyecek. Kendimi tamamen antrenmana verdiğim sürece oynayacağımı düşünüyorum. Ben zaferin geleceğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

"BÜLENT KORKMAZ'I GEÇMEK İSTERİM"

Semih Kaya, Galatasaray kariyerinde 12 kupa kazandığını belirterek, bu alanda 29 kupayla zirvede yer alan Bülent Korkmaz'ı geçmek istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımda 5 yılda 12 kupa kaldırma sevinci yaşadığını vurgulayan Semih, "Tabii ki 25 yaşında böyle başarılar elde etmek gurur verici. Bülent Korkmaz gerçekten Galatasaray'ın efsanelerinden biri. İnanılmaz bir kariyeri vardı, zirvede bıraktı. 29 kupa az bir sayı değil. Ben de daha çok kupalar kazanmak, başarılar elde etmek istiyorum. Yaklaşık 10 yıl daha futbol oynayacağımı düşünüyorum. Bülent hocayı geçmeyi tabi isterim ama arkasında kalmak da beni üzmez." değerlendirmesinde bulundu.

"VODAFONE ARENA'DA SIKINTI YAŞAMAM"

Semih Kaya, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ın yeni stadı Vadofone Arena'nın atmosferiyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Türk Telekom Arena'nın atmosferini de kimsenin göz ardı etmemesi gerekiyor. Türk Telekom Arena'da dünya devlerini dize getirmişiz. En önemlisi Kadıköy'de kupa kaldırmış bir takımız. Vodafone Arena'da, o atmosferi yaşamamış arkadaşlarımız ilk 10 dakika sıkıntı çekebilir ama ben bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum."

Sarı-kırmızılı taraftarlardan destek isteyen Semih, "Bu hafta iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız bizi sadece desteklesinler. Kötü oynayabiliriz ama kötü mücadele etme gibi bir lüksümüz yoktur. Kötü oynadığım dönemler olmuştur ama Galatasaray formasının üstümde olduğu bilincinden asla çıkmadım. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Cumartesi günü onları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ALLAH, MUSLERA'YI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Savunmada görev yapan Semih Kaya, kalecileri Fernando Muslera'nın kendilerine güven verdiğini dile getirerek, "Arkanızda bir kale olduğunu biliyorsunuz. Muslera, dünya çapında bir kaleci. Galatasaray'a inanılmaz başarılar ve kupalar kazandırmış bir kaleci. Allah, Muslera'yı başımızdan eksik etmesin. Galatasaray için değerli bir oyuncu." diye konuştu.