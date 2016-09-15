Zorya-Fenerbahçe karşılaşması

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Ukrayna'nın Zorya takımıyla karşılaşıyor.

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33. RANDEVU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2006-2007 sezonundan itibaren bugüne dek 32 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 17 galibiyet çıkarırken, 6 kez rakiplerine mağlup oldu. 9 karşılaşmada ise yenişemedi.

ZORYA LİGDE 3. SIRADA

Sarı-lacivertlilerin rakibi Zorya, geçtiğimiz sezonu Ukrayna Premier Ligi'nde 4. bitirdiği için bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direk gruplardan katıldı. Bu sezon ligde 7 maça çıkan Ukrayna ekibi, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda topladığı 14 puanla 3. sırada bulunuyor.

FENER'İN ŞANSI TUTMUYOR

Fenerbahçe, Ukrayna takımları ile bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda rakiplerini mağlup edemezken, 3'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

11'LER

FENERBAHÇE

Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Salih, Stoch, Sow



SAAT: 20.00

STAT: CHERNOMORETS

HAKEM: ISTVAN KOVACS (ROMANYA)

YAYIN: TİVİBU SPOR 2